OPRAVDANJIMA NEMA KRAJA! MISICA JEDINA NEMA DRUGARICE: Pokušala da objasni zbog čega je tako, a Rialda upala i pomenula TOMOVIĆA!

Jovana Ljubisavljević nema drugarice u rijalitiju, a sada je gledaoce zanimalo zbog čega je tako.

Ona je rekla da ne smatra da je savršena, već da je sve shvatila lično i da je cimere videla kao svoju porodicu.

foto: Printscreen

"Ja sam i shvatila da ustvari sam živela u nekom svom svetu, gde imam određeni broj priajtelja, gde nikada nisam morala da se pravdam, bojim i senčim, pa ispadam bolesna, neartikulisana, da i te kako teško podnosim neke kritike, pokušavajući da objasnim, idem sve dublje i dublje! Kasno je da pravim prijateljstva, digla sam ruke od toga", objasnila je Jovana.

foto: Printscreen

"Ona ne zna da prihvati kritiku, i kada joj neko kaže dobronamerno, ona to ne shvata. Ja se sećam Vladimir i ona su bili nominovani, pričali smo nešto, to je bio period kada sam rekla da mi se čini, to sam i Jovani rekla, da neke postupke koje Jovana radi u odnosu sa njim pokazuju da Jovana i te kako neće da izađe, odnosno da Jovana ima osećanja i da sam rekla, i da nisam, mi ovde jesmo da bi objasnili ljudima. Sa druge strane, to se povuklo za stolom, ja se sećam kada joj je Vladimir rekao, gde je ona napravila facu i negodovala, ali ne prema njemu, nego prema meni. U samom startu, njen odnos je poremetio sve odnose ostale. Mislim da generalno ima najveći problem da se nosi sa kritikom, ali pokušava da nas ubedi, bez da možemo da imamo različite stavove", rekla je Rialda.

foto: Printscreen

"Kada nešto nije u redu, ja vidim, ustane Rialda, Sandra, Mina, Nataša biće tu, i njih šest kada se uhvati, to ne može da se ispravi. Kako su pristrasni, meni to super kada se neko brani. I drago mi je da se ne družim, što nisam dovoljno bliska, jer kako vidim sa strane kako smeštaju, kolju, ovde se sve vrti u krug. Ovo je animozitet klasični prema meni. Ja sam se za Maju, i te kako sam joj govorila da joj neke stvari nisu dobre. Sa Tomovićem su odjednom svi shvatili da nisam zaljubljena. Žao mi je što nisam imala jednu drugaricu koja bi bila sa mnom od početka, ja sam za to kriva, ali ne smatram da sam kriva, da imam takva prijateljstva, to je takva karma, kao i Milici što se desilo", rekla je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.