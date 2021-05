ŠA POPUCAO PO SVIM ŠAVOVIMA! Nakon što su mu cimeri rekli da i dalje voli IVANU, on BRUTALNO izvređao SUPRUGU I BRAK u kom je bio!

Nakon što su rijaliti učesnici videli snimak na kom Nenad Aleksić Ša pati uz pesmu koja je vezana za njegovu suprugu, nastao je haos u Zadruzi, jer se Ša pravdao kako voli Taru iako su njegovi cimeri tvrdili da i dalje voli Ivanu.

- Ovo je sve bilo pre. Bilo je lepo u braku, sve to stoji, ali je počelo da me guši, brak me je gušio. Lomilo mi se u glavi, ali su se vremenom desile sve jače emocije prema Tari - rekao je Ša.

- Videlo se da Ša zaista voli suprugu. Kristijan kaže da mu Kristina odgovara, a kod Ša se tačno vidi da voli Ivanu - komentarisao je Mića.

- Nije samo dovoljno da voliš - dobacio je Kristijan.

- Mi duboko verujemo u ono što si govorio o supruzi, ovde nije lomljenje, samo žališ za kućom i suprugom, ti si pričao samo o onome što imaš kod kuće - tvrdio je Mića.

- Ja sada imam emocije prema Tari, volim Taru, to je bilo pre, u mnogim slučajevima sam se i prao - pravdao se Ša.

- Ovde nema Tare ni na mapi! - dodao je Mića.

- On je shvatio da nema nazad, čak i ne voli toliko Taru, Ivana mu sad neće oprostiti, pa nema nazad, bilo bi glupo - rekao je Golubović.

- Ja sam želela da ga osvestim, da shvati sve dok je mogao da ispravi. To je kalup svakog ko prevari, odmah govori da ga je nešto gušilo, isti kalup svakog ko prevari. Meni ovi snimci izledaju kao da si želeo da joj poručiš da sa Tarom nije ozbiljno, da je još voli, tako mi deluje. On je sada ostao i bez jedne i bez druge - govorila je Nadica.

- Prao sam sebe, samo sam se prao! Kada sam video da Ivane više nema, imao sam slobodan put da krenem. Više me ne zanima brak u kom sam bio, ubijao me je mir, volim da sam brz. Ne želim da se vratim Ivani, gušilo me je, pritiskalo me je, smaralo sve to, da blejim u salonu, da ne mogu da izađem - priznao je reper.

- Pored ovog klipa, ja ti kažem da Ša voli Ivanu! To je bio čovek koji je Ivanu govorio najviše na svetu - potvrdila je Sandra.

Reper nije mogao da podnese komentare zadrugara, pa je zaratio sa svima i počeo da besni na svakog ko je pomislio da i dalje voli suprugu.

- Dobio je razvod braka, zato ne želi da prizna, to je jedini razlog! - nastavljala je Nadica.

- Šta nije jasno? Ne volim Ivanu i neću da se vraćam! Uđite vi sa Ivanom u brak! Čekam da me zove da potpišem razvod! Mrš ti! Teraj se u pi*ku materinu, ti znaš šta je brak! - besneo je Ša.

- Htela sam da kažem je Tara bila samo odjednom. Rekao mi je da ga taj mir guši, da je Tara ista on, zato se i zaljubio - objasnila je Sandra.

- Ja znam samo da će ga uspomene ubiti. Plaši se da sada ne izgubi ni Taru - komentarisao je Bora.

- Ti si deset puta bolji sad nego kad si bio sa Tarom, tvoja energija je bolja, sve - složila je i Rialda.

- On je upao u krizu srednjih godina!Ima takav kompleks, da ne može da stane ispred jedne konobarice i suoči se sa njenim mišljenjem. Ti si bezobrazan! Pao si na ovom popravnom! - govorila mu je Nadica.

