NE VRAĆAM SE NI ŽENI, NI U BRAK! Ša doneo KONAČNU ODLUKU, pokušao da se opravda, a onda dobio hladan tuš: IVANA TE MRZI! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Sandra Rešić porazgovarali su o sinoćnim dešavanjima tokom emsije kada su zadrugari ubeđivali repera da i dalje poseduje emociju prema još uvek, sadašnjoj ženi Ivani Aleksić.

- Pričam ti najlogičnije, ne vraćam se na to, to je jedan kroz jedan. Ne znam kako ljudima nije jasno ono što pričam. Ne vraćam se ni Ivani ni u brak - rekao je Ša.

- U celoj priči je opravdano da tebe Ivana mrzi - konstatovala je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam kako da ljudima objasnim na najprostiji način, ljudi žele da čuju ono što ne mislim. Ja znam šta neću, šta hoću - nastavljao je Ša.

- Svi vole "hepi end", a ova druga priča to nije. Ja ne znam Ivanu, ali za ovu drugu poznajem, i kažem ti da to nije to - dodala je Sandra.

- Svako gleda iz svog ugla. Ja znam šta je u meni, a šta nije - dodao je Ša.

- Ne govorim ti ja o pomirenju sa Ivanom, kažem samo kako zvuči iz našeg ugla, sa strane - dodala je Sandra potom.

- Ja sam svima objasnio kako bih se osećao za Taru - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti danas, i 20 dana unazad nemaš tenziju - rekla je Sandra.

- Da, ali ja to držim u sebi, naučio sam da plovim, d aradim neke stvari, bežim od svega što me tišti. radim na sebi, zacrtao sam sebi neke stvari, imam glupe ciljeve, i razmišljam o tome, a ne o stvarima koje me tište. Kapiraš, kaad razmišljam, tada krene ringišpil - pravdao se Ša.

- Ti si bio nesrećan čovek - konstatovala je Sandra.

- Ja sam drugačiji čovek - pravdao se Ša.

- Ti voliš da ti bude loše - objasnila je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

