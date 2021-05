BORA NAKON KARAMBOLA SA NECOM BESAN KAO RIS! Santana najavio TUŽBU, Tiktoker RONIO SUZE i poručio: Još gore ću da ti vratim!

Bora Santana se dotakao sukoba sa Nenadom Lazićem Necom, gde je najavio tužbu.

- Videli ste sinoć sve, nije pušten ceo klip gde je on mene maltretirao. ja sma mu rekao da se skloni, ali nije želeo. Ima ko prati ovo, ko gleda. Ima u snimku gde je rekao da je sve bilo namerno, a za to ide tužba zbog svega što mi je uradio! Pošto on kaže da je sve rijaliti, kažem i ja da je šou kada mu psujem majku! - vikao je Bora besno.

- Da, čuo sam te neke stvari - komentarisao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- On ima đavola u sebi, kazna božija - nastavljao je Bora.

- Šta njemu treba? - pitao je Car.

- Stručna pomoć. Upropastio mi je boravak ovde, nešto najgore što je ušlo ovde... - dodao je Bora, pa nastavio:

- Užasan je, ja nemam reči za tu osobu. Smrdi mu iz usta, oko ušiju ima nešto belo, ne znam šta je to. On nema stomak, nego bure - nabrajao je Bora.

- Nastavi - bodrio ga je Car.

- Ušao sam sa ciljem da ga podignem, a evo šta sam dobio, evo kako mi je vratio! - rekao je Santana.

- Još gore ću da ti vratim! Ništa nisam radio zarad rijalitija, ti si me povredio! Jeste, bolestan sam, samo u tebe gledam. Dobio sam šta sam hteo, dobio sam kadar, presrećan sam - urlao je Neca sam sa sobom kroz plač.

- Ja kad nešto napravim to je loše, a ti kad napraviš to je cirkus - nastavio je Lazić.

- Nisam hteo da ovako bude, nisam hteo da mi se rijaliti na ovome bazire. Peri se sad! Ja sve brukam. Dobio sam rijaliti, kadar, sve top - pričao je Neca.

- Hvala ti što sam dobio kadar, meni je super ovde, super mi je ovako - govorio je Neca kroz suze.

