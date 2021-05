RIALDA JE VEĆE MUŠKO OD SVOG DEČKA! Cimeri navalili na Kenana, a ovako ga je devojka ODBRANILA! (VIDEO)

Klip koji je pušten rijaliti učesnicima prikazao je raspravu Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića, pa su zadrugari polemisali zašto Kenan ne prizna Rialdi sve i ne suoči se sa devojkom ni u svađi.

Kenan je objasnio stvari iz svoje perspektive.

"To su neke njene bubice, hteo sam samo da se naslonim i legnem", rekao je Kenan.

"Ne mora da mi se zavlači gde ne treba", rekla je Rialda.

"Rialda se maksimalno suzdržava, a Kenan kao Kenan, da bi skratio muke, on samo ode i proguta sve to. To će sve eksplodirati uskoro", komentarisao je Mića.

"Meni je drago da moja reč ima težinu i što moja reč zanima mnoge. Ja znam da Kenan ima mišljenje o svima i da ćuti", ubacio se Stefan.

"Svi su drugačiji! Razlika između Jovane i Kenana jeste što je Jovana ustajala i sebe hvalila kako je vaspitana, Kenan to nikada nije", branila je Ermina Kenana.

"Ja sam njemu mnogo puta rekla za to slanje u pi*ku materinu, ja ne želim od svoje veze da pravim to ovde, mene gurkanje i to ne zanima, ne želim takvu vezu, jer sam sebi najpreča!", objasnila je Rialda.

"Ja imam mu*a više od mnogih muškaraca", dodala je Rialda.

"Slažem se, prvenstveno od svog dečka", dobacio je Stefan.

"Stefane, gledaj svoja posla, mislim da imaš više problema", svađala se Rialda.

