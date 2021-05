KRISTINA RASKINULA SA GOLUBOVIĆEM! Kristijan počeo da LJUBOMORIŠE ljubavnici, a onda ju je PONIZIO kao niko! (VIDEO)

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nakon vrele akcije u hotelu, imali su žestoku svađu.

Naime, on je optužio svoju ljubavnicu da mu ne posvećuje dovoljno pažnje, te da flertuje sa ostalim cimerima.

foto: Printscreen

- Svi vide da trčim oko tebe, ti to ne vidiš. I uporno mi pričaš da ti ne dajem pažnju, da li si normalan ti? - pitala je ona.

Kristijan je počeo da joj zamera što je tokom noći nekoliko puta bila blizu Filipa Cara, sa kojim je posle jedne žurke završila u krevetu. Pevačici se nije svidelo to što joj Golubović ljubomoriše.

- Kod mene ne postoji inat. Nisam dve reči progovorila sa njim, znam zašto sam ćutala... To je bilo pre njegovog sa Čorbom. Ja sam ćutala, da ne bi ispalo da nešto komentarišem - pravdala se Kristina.

- Te bliže, te dalje, debilski izgleda. Sa njim si bila u krevetu... - zamerao je Kristijan.

- Neću da pričam više, to je to, nismo više zajedno. Izvini, neću da pričam, to je to - prekipelo je pevačici.

- Sediš s njim, to ti je normalno... Shvatam, mlađa si generacija, možda vam je to normalno, da se poj*beš sa nekim, pa da sediš. Žvalavila se sa njim, sedite pored mene, ja spavam - nastavio je da zamera Golubović.

foto: Printscreen

- On sto puta dođe i sedne. Ja neću da bežim od nekoga. Neću da se pravdam za nešto što nisam uradila. Nismo više zajedno i to je to. Ja sam sebi autoritet - poručila je Kristina.

- Vi olako shvatate veze, olako izlazite... Kada se uđe u emociju, ja sam sve ili ništa - zamerio je Kristijan.

- Nije trebalo da me zavlačiš. I nemamo šta da pričamo, ti mi pričaš da bi j*bao Draganu - odbrusila je ona.

- Zato što me je podsetila na Danijelu, to sam rekao da bih, prošlo vreme... Pre nisam mogao tako da komentarišem, bio sam u braku - govorio je Golubović.

- A ja sam k*rac na biciklu? - iznervirala se Spalevićeva.

- Znaš kako se zove ovo, k*rvanjska posla.. Sa mnom si imala emociju - pričao je Kristijan.

- Da, ja. Sa mnom ne možeš da se sprdaš tako i da mi pričaš da sam k*rva. Neću da pričam više ništa, ja tebe nisam uvredila i stojim iza toga - rekla je Kristina.

Kurir.rs/I.B.

