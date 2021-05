ZA IZLAZAK JE SPREMNA DA IZMISLI BOLEST, A ZA POZIV S MAJKOM SE VALJA OVDE Đedović raskrinao Miljanu do SRŽI, ovo je njena TAKTIKA

Marko Đedović tokom svog izlaganja izabrao je najbeskrupuloznijeg zadrugara, a među njima našla se i Miljana Kulić.

- Školski primer je Miljana Kulić, ali šta njoj da zamerim, kad nije dobro. Ona je škloski primer, na sve je spremna zarad ostvarenja svog cilja. Spremna je da za jednu cigaretu da za osobu sa kojom ide na suđenje, a to sam ja, da bude dobra. Zarad bilo je vrste izlaska spremna je da izmisli bolest. Te zub, pa izmislila hroničnu upalu sinusa. Zarad poziva sa majkom je spremna da se valja ovde, glumi... Spremna je na sve i svašta. Da biste bili beskrupolozni morate da imate bar neki cilj... Ona ima cilj, kao da samo ona ima porodicu ovde... Ta količina dosada koju ona proizvede, koliko je spremna da ide daleko, popustio bi i Bog otac... Evo sad je optužila Kristijana, sinoć je uživala kada ju je dodirivao, a onda kada je videla kameru, izmišlja načine i optužuje druge. Spremna je da proda sve za kutiju cigareta. Spremna zarad Zolinog k*rac da sve obesmisli, da porodicu vređa... Polivala je, vređala majku, tukla majku da bi postigla cilj. To je najmonstruoznije. Zarad 200g smrdljivog mesa je tukla majku. To je školski primer beskrupoloznosti... - započeo je Đedović.

- Primer svega toga je i Paula. Bila je spremna na sve dok nije dobila spot i pesmu, kao da to ne može da se promeni. Čime se ona u rijalitiju istakla, ne daj Bože nikome... Pričala je da igra igre, terala inate, a u svemu tome ostala zamazama telesnim tečnostima... Jovana Ljubisavljević jeste beskrupolozna, ali ljubavi. Spremna je na sve, samo da ostane sa Stefanom. Puste joj snimak, ona kaže da se to nije desilo - pričao je Marko.

Ja isto mogu da pitam ljude da li su radili neke stvari kojih se ja sećam, ali neću... Ja ne igram rijaliti - odgovorila je misica. Ja ti pričam u ljubavi, ono da li veruješ svojim očima ili meni. To su mi stvari... - dodao je Đedović.

Kurir.rs/I.B.

