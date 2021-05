NE MOGU DA SE ODVOJIM OD MAJE, NAJVIŠE JE VOLIM! Janjuš se pomirio sa devojkom, a onda ona objasnila PRVI PUT čime ju je OSVOJIO!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš pomirili su se i zaključili da ne mogu jedno bez drugog.

"Ja sam pre par dana ustao i rekao da se nikada više neću pomiriti sa njom, ali ne mogu da se odvojim od Maje. Koliko god da me nervira i provocira, ne mogu da se odvojim od nje. Ja mislim da ja nju volim više nego bilo ko drugi bilo koga u Zadruzi. Odvojili smo se šest dana, meni je bilo loše par dana, danas je došla kod mene, počela da plače... Tako smo se nekako i pomirili", rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Mi imamo neke čudne odnose već godinu i po dana, znala sam da će doći do pomirenja, namerno sam ga provocirala. Danas sam mu prišla, jer sam videla da je loše, distanca nam je prijala, shvatila sam da je bolje odvojiti se, nego praviti scene. Ako se posle ne spojimo, onda to nije to, shvatila sam sada. Pitala sam ga da li želi da ostanem tu, on me je samo stisnuo i rekao mi je da sam mu nedostajala i da me voli. Ne bih volela da se stalno vraćamo na te loše stvari koje sam ja uradila. Ja sam neko ko odmah želi da reši problem, a on voli da se par dana iskulira i da ohladimo glave. Shvatila sam da je bolje što smo se odvojili i da on ne može bez mene, kao ni ja bez njega. Više ne treba da radim te neke stvari koje ga provociraju, da poštujemo dogovor. Uvek smo imali turbulentan odnos, ali nikada nije bilo žestoko kao prethodnih dana. Ja znam da je on slab na mene i da, kakva god situacija bila, da bismo se spojili, jer je naša emocija jača od svega. Prišla sam mu i bilo mi je jasno da će doći do pomirenja i šta sve već ide uz to", objasnila je Maja.

foto: Printscreen

"Mene je Janjuš privukao na taj šarm, harizmu, duhovitost, ali kad smo ozvaničili vezu, naš odnos je postao dosta ozbiljniji. Ja sam uvek to kod njega volela, taj smisao za humor, tu emotivnu stranu", izdvojila je Marinkovićeva Janjuševe dobre strane.

"Ja napolju Maju nikada nisam uvredio, ništa joj ružno nisam rekao. Ja sam nju zavoleo prošle godine, ona je tada bila potpuno drugačija, dobra je, ima dobru dušu, odrastala je bez majke, nema taj osećaj, to joj fali, ne zna kada treba da stane, naivna je", rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.