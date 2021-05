KRISTIJAN PLJUNUO MIŠELA, PA MU ŽESTOKO ZAPRETIO: Nemoj da ti lupam ŠAMARE, videćeš šta će da ti se desi kad IZAĐEŠ!

Mišel Gvozdenović i Kristijan Golubović žestoko su zaratili, nakon čega su jedan drugom uputili teške reči.

- Ja sam po karakteru i po svemu podizač. Dižem jude, ku*čeve, mumije da ožive. Digao sam i Mišela, obukao, oživnuo, i videli ste šta smo u ekonomskom napravili. Njega je opalio kompleks od drugih ljudi, koji su uspeli da utiču na slab karakter koja je on bio, i to je izazvalo da se on pokupi i da ode iz paba i proda veru za večeru. Govorio je ružno i Čorba, ali znam da nikada ne bi napustio bedem za koji sam se trudio, davao i ostalo. 90 odsto daje sada Čorba, a ovaj neće ni jedan. Bilo bi nam bolje, bili bismo jači i snažniji. Uvek su mene poštovali, Čorbu donekle, a njemu su govorili ono što se nama zamera. Zbog njih je promenio sebe i napustio pab. Moje kritike traju sedam meseci, a nakon 10 dana, kako su napadali Čorbu za Maju, on se setio da ode. Mišel je pi*ka karakterna, smrad...Nemoj da ti lupam šamare - zapretio je Kristijan i pljunuo Mišela.

foto: Printscreen

- Judo jedna! - vikao je Golubović, dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

- Izvređaj me do kraja! - dodao je Mišel.

- Pi*ko jedna! - dodao je Kristijan.

- Odgovaraćeš za ovo! - dodao je Mišel.

- Go*no jedno, nemoj da izazivaš, jeba*u ti sve u usta kada izađeš napolje, smrdi ti iz usta na go*na - nastavljao je Kristijan.

foto: Printscreen

Iako su se na kratko smirili, Kristijan i Milan Janković Čorba nastavili su da se raspravljaju preko stola, a potom je Golubović počeo da preti Mišelu.

- Nigde nećeš moći da pevaš, ja ću svuda slati momke. Ajde da vidim jednog gazdu da te primi. Ići ćeš tamo gde si navikao da te je*u u bu*u - rekao je Golubović.

- Pevaću svuda, zamisli kako bi bilo da tvoj roditelj gleda kako tebe neko vređa na nacionalnoj televiziji - rekao je Mišel.

- Idi gurni ga u bulj* - dodao je Kristijan.

- Dosta je bilo, da je Car Salasije, a ne Kristijan Golubović - nastavljao je Mišel.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:28 SPEKTAKL NA MITROVOJ SVADBI! Savo Milošević se dohvatio mikrofona i zapevao poznati folk hit, pomogli mu Ljajić i Dmitrović! VIDEO