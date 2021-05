VOLEO BIH DA ME TARA NE ČEKA, DA JE NASTAVILA SVOJIM ŽIVOTOM! Ša saznao šta mu je Simova radila IZA LEĐA, pa otvorio dušu o svemu!

Zadrugari su komentarisali slučaj Nenada Aleksića Ša, koji je, nakon što je ostavio suprugu zbog Tare Simov, ostavio i nju, a povodom celokupnih dešavanja, svoj sud, i komentar dala je Nadica Zeljković.

- Što se tiče tog hipotetičkog, za Taru je imao tri proširene rečenice, pa jednu prostu, pa složenu. Ona je tražila promene, pa ako se sve to desilo, i ostalo... On se razočarao, on će dečko da... Ovo su reči očajnika. Kada je bilo za Vladimira i Ivanu bilo je da će da se seče sve, spržite kartice... Kao da je posrastao, nije mu trebao ni onaj novčanik. On je sad super, ona je kao ispala veće go*no od njega. Kada je Tara u pitanju imamo sto rečenica samo da bi opravdao nešto. Juče je imao slom zbog onog snimka, a videla ga je sigurno... I pošto je pojeo go*no, on je pokušao d aoblati Ivanu, a Taru da opravda. Ispao je vo, konj,ispada to i prema nama, tako da bi Taru raskrcao kao kobilu - rekla je Nadica.

foto: Printscreen

- Konj je plemenita životinja, to su vaše seljačke fore - dodao je Ša.

- Sreća pa si moje visine, pa mpogu da te gledam u oči - dodala je Nadica, pa dodala:

- Kada je bio prvi snimak za kobilu, ista reakcija je bila i juče posle snimka. ja prva ustala i kažem mu da njemu jedna dvadesetogodišnjakinja ne može da slomi život. On kada izađe, želi da ispegla sa Tarom,a ona tamo puši nargilu, ima nekog Stefana, petog šetog... On zna sve, samo neće da prizna. Lakše mu je da ide da blati, a ne da... On mene fascinira kad kaže da sam u dugovima, i da imam lajt život... ja ga gledam, dete moje, ja nema šta nisam radila u životu. Nekada me nasmeje i zasmeje, ali da uzme da mi vređa porodicu, on je toliko konfuzan... - rekla je Nadica.

foto: Printscreen

- Ša, kako se osećaš kad aznaš da su svi znali da je Tara nešto imala sa Karićem, a ti ne? - glasilo je naredno pitanje.

- To sinoć me baš secnulo, kada sam čuo na igri istine. To je ono što ja kažem, da koliko god me ljudi ovde smatrali... Sve osobe koje su mislile da sam lud i glup, i ovo i ono, i svaka moja zamerka, bila je intuicija. Kada vidim da se neko meša u priče, teme, i rekao sam joj milion puta da se ne meša u teme sa Stefanom i Jovanom, jer su se potegle neke teme za njih. Mene ne zanima šta je bilo ranije, ali ako su se potegle teme, tu nešto postoji. Ono što ja osećam je to da ne može, jer će ljudi na konto te priče da poteže isto. Ja sam razumeo sve, ja sma rekao da joj je drug i sve to, ali ne može nešto. Ja sam Jovanu pre toga grlio, ali kada su ušli u vezu nisam, jer je to vid nekog poštovanja. Opet, ako se potegne priča, apsurdno je da imaju odnos kakav su imali. A onda na sve to, ja sinoć saznajem da je pričala ljudima u kući da je nešto imala sa njim. On se zakleo da nisu imali sek*, ja sma čuo da je bilo ljubljenja, a meni je rekla da nikada ne bi bila sa takvim dečkom. Sinoć, saznajem još jednu stvar, i čujem ono vezano za Frana. Rialda je rekla, kada su imali zadatak, rekla je da se zaljubljuje u Frana. Fran je moj drug, ja njega volim, ali... - počeo je Ša.

- Nataša Radan i Tara su ono veče, kada je Tara otiša i kada sam rekao da je važno da je stavila minđuše i to. Tara je pitala: Kada izađem, postoje opcije a i b. Opcija a je Mateja, opcija b je Stefan. Koju da odaberem?" I ja sam Taru tu napao,pitao je za opcije, i onda je ona meni rekla da je pričala o Nataši, a ne o sebi. ne znam kako da objasnim to! Nisam ja glup, lud, mali,kreten, samo mi je žao da sve što se dešavalo, izašao sam iz braka zbog ljubavi prema Tari, i da se ispostavi sve, da je to možda bila nečija rijaliti igra, meni je to teško... Teško mi je da prihvatim da sam zaslužio ovo... Kao neka rijaliti igra. Ne želim to da prihvatim. Sve te činjenice... - nabrajao je Ša.

foto: Printscreen

- Pitao sam je pre dve nedelje. I ona mi je rekla neke stvari uopšte koje sam pričao u kući, odjednom su počeli da iznose neke stvari, pa priča o mateji sa Paulom na ostrvu, isto to nisam znao...Ja sma zrela osoba, ja znam kada nekog volim, ja ne razmišljam o drugim osobama, kodmene se zna konkretno a kod mladih osoba je nedefinisano. Opet kažem, treba da se sedne da se ispriča da se kaže. Toliko sam sje*an Dare, stvarno nisam zaslužio od nje. Ako je to božija volja, da mi se vrati zbog Ivane... Okej onda. Ja sam u odnosu sa njom bio iskren, jesam i ja imao svoje greške. - rekao je Ša.

- Da li te pogodilo ovo za Frana? - pitao je voditelj.

- Video sam ja tu nešto, video sam da joj je bio simpatičan, ali to je bilo pre zadatka... Ono što mi je u glavi je to da me Tara ne čeka i da je nastavila sa svojim životom. Možda grešim, voleo bih da grešim, ali ovako osećam. Voleo bih da je situacija drugačija, ali ne bi sve ovo bilo - objasnio je Ša.

Kurir.rs/I.B.

