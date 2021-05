DOTAKLA SAM DNO, NE MOGU DA VERUJEM ŠTA SAM SEBI DOZVOLILA! Mina očajna, obratila se porodici, majku ne sme u OČI DA POGLEDA

Mina Vrbaški obratila se svojoj porodici i tom prilikom je spomenula tužbe.

- Nadam se da je Cvele sve preneo, ali molim mamu da se obrati mom ocu, za svaku klevetu, neka mama pokrene sve tužbe što se tiče mame i oca - rekla je Mina.

- Šta ti treba da uradiš da on prekine kontakt sa tobom? - pitala je novinarka.

- On je dečko bolestan, ovako će biti do kraja. Dajte mu poziv, možda bi se onda smirio. Očigledno ja njega podsećam na tu neku devojku, ko zna šta je u njegovoj glavi, to samo on zna. Ne znam šta da dodam, svake druge nedelje isto - rekla je Vrbaški.

foto: Pritnscreen

- Nema šta on mene da štipa za obraze, ako Aleks ide za njim. On svaku moju reč čuje. Napravila sam sebi toliko problema, ja sam kriva. Čovek stvarno tebe ne zanima, a pre dve nedelje si se smuvala sa njim? Bilo je tu i to kad se zakleo da neće više, i ništa nisam uradila dobro za sebe. Nešto sam u svojoj glavi umislila da je to dobro, pa nisam mogla da verujem šta sam dozvolila sebi. Toliko sam se srozala, dotakla sam dno. Posle ove sezone ide neka tačka ili pauza, hoću sebi da se posvetim, da sebi pomognem. Ne radim ništa dobro ni za mene ni za mamu - pričala je Mina.

- Probaću da ovih mesec i po dana pozabavim sobom, da ne pijem više. Definitivno neću biti sa Filipom, svaki put je sve gore, ne znam kako ću mamu pogledati u oči kad se vratim - nastavila je Mina.

- Ona priča istu priču kao i prošle godine, vrte u krug, a to neće pameti dobiti ni dalje. Car je opsednut Minom, nije opčinjen, nego opsednut, nije normalan. Njemu svaka komunikacija sa njom odgovara. Sad i ovde komentarišemo, iscrpljeni smo od ovih cikličnih ljudi. Ona se nekad povuče, a on na samo jednu reč ponovo se pojavi kod nje, pa ga onda gura od sebe, i krenu da se pljuju. Ovo u životu nisam video - dodao je Đedović.

- Slažem se sa Đedovićem, budu u vezi dva dana, onda kaže ono za Mišela, a ti kao moj prijatelj mene praviš na budalu, da bi pravila rijaliti priče...- govorila je Matora.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:05 MILICA PAVLOVIĆ U PROVODU SA SAVELJIĆEM! Vaterpolista je drži za ruku, a ona ne skida osmeh s lica!