BIVŠA DEVOJKA NENADA ALEKSIĆA ŠA UŠLA U ZADRUGU! Reperu NEĆE BITI DOBRO kad je UGLEDA na vratima, evo šta je rekla o TARI I IVANI

U Zadrugu je večeras ušla Jelena Batos, bivša devojka Nenada Aleksića Ša.

- Ja i Nenad se poznajemo dobrih 16 i po godina. Pre svih ovih ljudi koje je danas povredio, zakačio. Bili smo u vezi pre njegovog braka, pre nego što je upoznao Ivanu. Tu sliku koju je pokazao unutra, to nije Nenad koga ja poznajem. Sa Ivanom sam stupila u kontakt, javila sam joj se. To je bilo pre mesec dana, pružila sam joj podršku. Rekla sam joj da to nije Nenad koga poznajem. Mene nije tretirao tako, a verujem ni nju. On je bio sve ono što danas nije. On ima veliko srce, jako je osećajan - rekla je Jelena, pa prokomentarisala njegov sadašnji odnos prema supruzi Ivani i Tari:

- Ovo što je uradio, to su muška posla. Svaki muškarac traži grešku u osobi koju je prevaraio... Svi ljudi koji njega poznaju su šokirani što je dozvolio da se odugovlači ta priča. Tara i Ša su bili sve što jedan par ne treba da bude. I sa Tarom sam bila u kontaktu, obratila sam joj se. Kada je izašla, pričala je kako nema krov nad glavom, plakala je. Nenad se obratio svojoj porodici, tražio je da joj pomognu. Ali niko joj se nije javljao. Ja sam prvenstveno Nenadov drug, toliko godina se poznajemo i bili smo dobri drugari. Znamo dosta stvari jedno o drugom. Faktički smo odrasli skupa. Ja živim u Švedskoj i ostali smo u kontaktu. Zato sam osećala da treba da mu pružim podršku kao drugarica, da mu obezbedim devojku. Napisala sam joj da ne podržavam to što su uradili, ali sam joj predložila pomoć, tj. krov nad glavom. Ona to nije prihvatila. Ništa mi ona nije rekla, kontaktirala sam njenog druga. Naglasila sam da je greška to što je uradio, to ću i njemu da kažem, sigurno će da eksplodira. Ivana nije to zaslužila, nije zaslužila da to bude na takav način i sa takvom osobom... - ispričala je ona.

Koliko će mu značiti kada uđeš i kada te ugleda? - pitala je Dušica.

On je danas rekao da je skroz sam, da nema nikoga, da ga niko ne razume. Sada ćemo da vidimo kako će da bude kada ja uđem. Ulazim da se vidi druga strana Nenada, da Nenad nije Tara, Nenad nije Ivana, Nenad je Nenad. Videćemo šta ću ja u njemu da probudim. Ako ste pripremili tobogan, onda ulazim. Brine me to kako će da reaguje. Prvi put kad su me pomenuli, pričao je sve okej, a drugi put je rekao da mu ne spominju bivše koje ne poznaje... Mene je strah sad, interesantno će da bude kako će da reaguje - istakla je Jelena.

