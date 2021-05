ŠA REŠIO DA ZAVEDE BIVŠU? Reper sve vreme tražio mišljenje od Jelene za OVO, ona dala BRUTALNO ISKREN ODGOVOR! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je ovog jutra rešio da se spremi ozbiljno za proslavu rođendana pa je isprobavao kombinacije a sve vreme je dolazio kod nove zadrugarke, a njegove bivše devojke Jelena Batos da čuje šta ona misli o tome.

On je presvlačio košulje i sve vreme tražio sud od Jelene.

- Bolje što si obukao košulje, a ne majicu, ona prva mi se sviđa - rekla je Jelena.

Inače, u Zadrugu je ušla Jelena Batos, bivša devojka Nenada Aleksića Ša.

- Ja i Nenad se poznajemo dobrih 16 i po godina. Pre svih ovih ljudi koje je danas povredio, zakačio. Bili smo u vezi pre njegovog braka, pre nego što je upoznao Ivanu. Tu sliku koju je pokazao unutra, to nije Nenad koga ja poznajem. Sa Ivanom sam stupila u kontakt, javila sam joj se. To je bilo pre mesec dana, pružila sam joj podršku. Rekla sam joj da to nije Nenad koga poznajem. Mene nije tretirao tako, a verujem ni nju. On je bio sve ono što danas nije. On ima veliko srce, jako je osećajan - rekla je između ostalog Jelena.

