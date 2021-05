ZNAMO SE JAKO DUGO, ALI MI JE SUMNJIČAVA: Ša se ispovedio o odnosu sa Jelenom Batos, evo kakva im je zaista PROŠLOST! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša se našao u Rajkom vrtu i razgovarao sa Drvetom mudrosti.

Ša je ispričao sve o njegovom odnosu sa Jelenom Batos koja je ušla u rijaliti kao njegova poznanica.

"Moram reći da sam iznenađen što je ovde, ali mi je jako drago, ali mi je opet čudno, zbog čega je ona ovde, to se pitam", rekao je Ša.

"Ona i ja se znamo jako dugo, ona se meni baš pokazala kao pravi prijatelj, zna dosta o mom životu. Nas dvoje smo se družili i ljubakali, i nije bilo ništa više. Njoj sam se poveravao jako dugo, ali vidiš Drvo ona je meni skrenula pažnju na moje ponašanje. Ja sam izašao iz braka, a kudio sam Ivanu, a ona nije kriva ništa. Ja moram da kažem da se kajem što sam iznosio stvari iz svog života, ja nemam pravo da kudim nju, ja sam apsolutni krivac, o njoj mislim sve najbolje, i one gluposti sam izjavljivao kada sam bio nervozan. To je izrečeno, ali nadam se da ću uspeti da promenim to", govorio je Ša.

"Što se tiče našeg odnosa, Jelena i ja ćemo se družiti. Tu nema emocija, a kao drugarica i prijatelj ona će mi biti podrška. Nadam se da se ne kriju neke namere njene, verujem da mi je prijateljica, ali ne vidim njenu svrhu. Nadam se da je samo prijateljski ovde da mi bude podrška. Sumnjičav sam jako, ali nadam se da je tu kao moj prijatelj", nastavio je Ša.

