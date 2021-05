JELENA BATOS UNELA NEMIRE U RIJALITI: Maja joj se požalila na Janjuša, a reperova bivša sasula joj sve u lice za ČORBU! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ipak nisu uspeli da se ne posvađaju.

Naime, njih dvoje su se danas ponovo sukobili i jedno drugom priredili ljubomorne scene, a Maja se na svoje probleme požalila u garderoberu novoj zadrugarki Jeleni Batos.

- Nemoj da se svađaš sa njim, lepo reši - savetovala ju je Jelena, međutim bezuspešno.

- Dosta sam se ja isvađala sa njim, za celu sezonu. Niko nije vredan da se ja svađam i sekiram. Ja sebe ne poredim ni sa Aleksandrom, ni sa jednom devojkom. Ako on smatra da treba da radi takve stvari, neka radi. On hoće od mene da napravi te stvari, to što on radi, gleda po sebi čovek. Znam da me voli, ali što onda gleda, što to radi? - pričala je Maja.

- Pa, i ti gledaš u Čorbu. Svako normalan vidi da postoje varnice između vas dvoje, ne možeš reći da ne postoje - direktna je bila Jelena, dok se Maja nije dala.

- Ali ja volim Janjuša! To je bilo ranije. Trudim se da u poslednje vreme okrenem glavu, da ne pomisli nešto, ali...

