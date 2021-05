JANJUŠ DAVIO MAJU, ONA ZAPOMAGALA NA SAV GLAS! Obezbeđenje ga jedva savladalo, a Marinkovićeva sva IZBEZUMLJENA molila za POMOĆ!

Nakon što je Maja Marinković udarila šamar Janjušu jer se zagrlio sa Minom Vrbaški, Maja je otišla do sobe za izolaciju da se smiri. Međutim, Janjuš nije imao mira, pa je uleteo u izolaciju i napao Maju, a obezbeđenje i zadrugari su uleteli.

- Nemoj da si me udarila više, nemoj da me udaraš više! Nemoj da me udaraš! Neću da me niko udara - govorio je Janjuš.

Maja je počela da urla i zapomaže za pomoć, a obezbeđenje je sklonilo od Janjuša.

- Hajda smiri se, ignoriši je - molio je Car Janjuša.

- Neću da me udara niko - pričao je Janjuš.

- Pun mi vas je k*rac - govorio je Car i Janjušu i Maji.

- Završili smo - urlao je Janjuš.

- Ja završavam, alkoholičaru smrdljivi! - poručila je Maja.

