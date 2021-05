KRISTIJANOVA LJUBAVNICA KRENULA DA BEŽI IZ ZADRUGE! Nakon ŽESTOKE svađe, Golubović je skinuo sa KROVA: Ti si ženski ŠA! (VIDEO)

Kristijan Golubović pokušao je da pruži nežnosti Kristini Spalević, ali ona je odlučila da mu saspe u lice sve što je muči, pa započela ozbiljnu svađu.

- Ti si mi rekao: ''Idi, popuši mu ku**c ako ti je žao - započela je Kristina.

- Zato što žališ čoveka - odbrusio je Kristijan.

- Ne čoveka, nego situaciju - oprravdala se ona.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nešto ili osećam ili ne osećam, nema tu pravila - nastavljala je Kristina.

- Znači osećala si ili nisi osećala? Ili sam ja to izmislio - pitao je Kristijan.

- Ti meni nabijaš nešto to može biti, a ne mora da znači, a ja vidim! Ponižavaš me kao go*no i gaziš me. Super si se sprdao sa mojim životom. Nervira me što stalno stavljam tebe ispred mene, ti jesi izgubio nesto ali imaš nešto drugo, a ja nemam nista - vikala je ona.

- Kako nemš ništa? Objasni šta si uradila, što si se zaljubila u mangupa - upitao je Golubović.

- Biće ponosni što sam se zaljubila u mangupa koji me jaše svaki dan, koji me naziva ku**etinom, koji me vređa svaki dan - drala se Kristina.

Nakon sukoba, Kristina se popela na krov u dvorištu rijalitija i krenula da beži. Međutim, Golubović je sprečio svoju ljubavnicu da ode iz rijalitija.

- Ne bojim se više - rekla je ona.

- Šta je, hoćeš da bežiš? - pitao ju je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Da, prebaci me, molim te. Samo mi daj lopovsku . Ne mogu da kažem da hoću da idem kući, jer kuću nemam. Tebe boli k*rac - govorila je pevačica.

- Kada popijete, ne umete da se kontrolišete - rekao je Kristijan.

- Ti ne umeš. Ti si budala žestoka. Da znam da mene neko toliko voli, ne bih mogla da ga povređujem kao ti mene. U kanalu sam, ti me gaziš još više da mi se smeje ceo svet. Tako mi i treba... - jadala se Kristina.

foto: Printscreen/Pink

- Hajde, nemoj da cmizdriš - tešio ju je on.

- Ti si k*rvetina najveća na svetu! - rekla mu je pevačica.

- Ovo je teatar - zaključio je Golubović.

- Ako je teatar, idi - poručila mu je ona.

Kristijan je uspeo da skine Kristinu sa krova, pa joj je poručio da je ženski Ša, kako je on često voleo da drami na krovu.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

04:36 POTRESNA ISPOVEST VESNE ĐOGANI: Kumovi su je izvukli iz SIROTIŠTA, a zbog teškog detinjstva danas je BORBENA i USPEŠNA žena