NEĆU DA PRAVIM IVU GRGURIĆ OD NJE! Zadrugari se ujedinili PROTIV Jovane, otkrili njeno PRAVO LICE, Karić gledao u jednu tačku!

Na izboru za najbeskrupuloznijeg zadrugara našla se Jovana Ljubisavljević, a ona je sada prokomentarisala odluku svojih cimera.

- Ja je nisam navela, ali sam rekla da, kad je posmatram, stvarno joj zavidim, jer je sve isprogramirala, nije birala sredstva za sve. Iako je bila u vezi, davala je povoda za neke druge priče. Mislim da je Stefan bio aktuelniji od Anđela i da je tu bio taj neki interes, više nego emocija. Jedna stvar koja je možda obeležilo ovu sezonu što se Jovane tiče, jeste da je za sedam dana završila svoju vezu kad je ušao Stefan - rekla je Rialda.

- Očekivala sam to. Ako nešto može da se kaže da sam nemoralno uradila, onda je to što sam ostavila dečka. To je moja prva ljubav, stavila sam tačku na to. Borila sam se protiv priče sa Vladimirom i neki moji postupci su govorili ljudima da mi se dopadao. Ja sam svesna da sam razočarala široke narodne mase, ali neću raditi ništa da ih razočaram - govorila je Jovana.

- Voleo bih da čujem definiciju od ovih koji su komentarisali - besneo je Stefan.

foto: Printscreen

- Vladimir je nju kovao u zvezde, nije ništa ružno rekao za nju! - dodala je Rialda.

- Ja neću Ivu Grgurić praviti od nje! Prošle godine sam pojeo go*no, ove godine neću, zato je ne napada. Jesam naveo Jovanu. Ispostavilo se da je Stefan bio u pravu za sve što joj je govorio, a ona je bila spremna da mu kaže kako je bolestan, kako on sve to umišlja - govorio je Đedović.

Zadrugari su zatim optužili Lepog Miću, jer po svaku cenu brani misicu, što je on i sada uradio, te su mnogi istakli da je on i zaslužan za vezu Stefana i nje.

- Očigledno je trebalo da mu govorim da je psuje, ja sam samo njoj rekao da skine prsten, ako već leži sa drugim dečkom. Uvek ću javno podržati njihovu vezu, kada se ponašaju normalno, a nikada neću podržati Milicu i Boru - isticao je Mića.

- Ja mislim da je Jovana folirant, spremna je da ide preko leševa, mislim da se držiš Stefana kao za poslednju slamku, jako je negativna i loša! Osuđivala si svaku devojku za sve što su radile, a onda si ti isto radila - govorila je Ermina.

Kurir.rs/I.B.