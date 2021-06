MISICA U SUZAMA IZLETELA IZ RIJALITI KUĆE: Jovana pala Kariću u zagrljaj, nikako nije mogla da se SMIRI posle ovoga! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević misica osvojila je drugo mesto u izboru za najbeskrupuloznijeg zadrugara, što ju je poprilično povredilo.

Kako je sama rekla, ona je to očekivala, iako smatra da nije uradila ništa nemoralno.

foto: Printscreen

"Očekivala sam to. Ako nešto može da se kaže da sam nemoralno uradila, onda je to što sam ostavila dečka. To je moja prva ljubav, stavila sam tačku na to. Borila sam se protiv priče sa Vladimirom i neki moji postupci su govorili ljudima da mi se dopadao. Ja sam svesna da sam razočarala široke narodne mase, ali neću raditi ništa više da ih razočaram", rekla je misica, a nakon toga je briznula je u plač, pa napustila Belu kuću.

Utehu joj je pružio, naravno, njen dečko Stefan Karić.

"Hajde, smiri se", rekao joj je Stefan.

"Hoću, ali nešto što nije-nije. Najnemoralnija", plakala je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.