DEBELO ĆU RAZGOVARATI S MOJIMA, A NIJE TREBALO DA UĐEŠ: Ša sasuo sve u lice Jeleni, a ona mu se PRAVDA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je razgovarao u spavaćoj sobi sa Jelenom Batos.

Njih dvoje su pričali o njegovom ponašanju i vezi sa Tarom Simov.

"Vi meni nabijate grižu savesti bezveze", rekao je Ša.

foto: Printscreen

"Moraš da sačekaš da bi bilo šta komentarisao, jer ne znaš šta se dešava", prekinula ga je Jelena.

"Ja samo želim da izađem odavde i da se odmorim", nastavio je Ša.

"Tvoji roditelji možda smatraju da ona nije za tebe, i da ne žele da joj daju ono što si ti rekao", komentarisala je Jelena.

foto: Printscreen

"Oni time mene čine nesrećnim. Ja od njih tražim da to urade, jer to je moje, ne njihovo. Debelo ću razgovarati sa njima ako to nisu uradili", rekao je Ša.

"Nisi trebala da ulaziš kolika god ti je dobra namera. Napravila si im temu, mogao sam ja da izdržim mesec dana ovde i bez tebe", rekao je Ša, a ona se nadovezala:

"Nenade, ti si sam napravio svoje teme, i to loše teme."

Kurir.rs/K.Đ.