CVELE POSLE IZLASKA IZ RIJALITIJA OTKRIO SVE TAJNE: Janjuš se vraća ženi, Maja neće nikad naći DEČKA! A evo šta će se desiti sa Ša

Jovan Cvijetić Cvele pre devet dana ispao je iz trke za 50.000 i to posle osam meseci boravka u rijalitiju.

Nekoliko dana nakon izlaska otkrio je šta misli o sad već bivšim cimerima. On je na samom početku otkrio da li se čuo sa Anjinim roditeljima s obzirom na to da je imao velike sukobe s njom i da je njen otac bio za to da oni raskinu.

- Jesam, čuo sam se, zvao sam ih da bih preneo neke stvari što mislim da treba da im kažem, šta Anji treba. Ona mi je jedino rekla da joj pošalju što zafali od garderobe. Šta sam smatrao da treba da kažem, rekao sam. Nije bio preterano prijatan razgovor. Nije do mene.

Kako je njen otac reagovao kada si ga pozvao?

io je smiren, staložen razgovor, pustili smo malo da prođe neko vreme, pa ćemo se videti. Nećemo se gledati u skorije vreme. Ja sam rekao Anji da ću se čuti s njima i da ću je čekati kad izađe, pa kad ona popriča s njima, onda ćemo sve videti. Kad ona popriča, videćemo šta će biti i kako će to uticati na nju. Ja sa mojima nisam pričao još ništa, oni su me pustili da dođem sebi i to je to.

Da li si se ti psihički stabilizovao?

- Pokušavam da se stabilizujem, malo sam smireniji, sa svojima sam, sedim, odmaram se, nedostajali su mi i baš želim da provodim vreme sa njima, da se ispričamo. Tamo sam počeo da gubim razum. Nisam to više bio ja. Plašio sam se za sebe. Sada treba da se oporavim i vratim na staro. Boravak u rijalitiju tih osam, devet meseci nam je pomogao da ojačamo, sve što se dešavalo, najmanje neke sitnice koje neko radi, ja sam navikao da radim s njom i čudno mi je sad kad nje nema i da zaspim.

Ti i Anja ste nekoliko puta bili na korak da se pobijete. Kako ste uspeli da se iskontrolišete?

Nismo mi Maja i Janjuš, pa da se bijemo. Mi smo civilizovan par. Pametne smo i odrasle osobe. Svađamo se, kao i svi parovi, to su normalne stvari. Od nas niste videli ništa sramotno u ponašanju.

Hoćeš da kažeš da se Maja i Janjuš blamiraju?

Njih dvoje se svaki dan sve više zakopavaju i blamiraju. Ono udaranje Maje glavom u vrata. Bacanje po podu, grebanje Janjuša, štipanje. Sve je bilo blam gledati. Ne znam kako oni nisu svesni da se sramote. Maja neće nikada naći dečka posle ove "Zadruge". Kome treba takva osoba. Janjuš će se na kraju vratiti ženi. A Maja će da luta sama.

Kako se Ša sada oseća kada je raskinuo sa Tarom?

Čini mi se da je gutao sve u sebi. Taj čovek će da oboli zbog svega. On se bukvalno jede. Ona mu mnogo fali, ali neće da pobegne iz Zadruge" da ne bi plaćali dve kazne. Inače je uvenuo. On nije ista osoba kao nekad.

