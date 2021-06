ANA KORAĆ BRUTALNO O BIVŠIM CIMERIMA: Tara je POGUBLJENA, ne zna šta radi! A o staroj drugarici Mini Vrbaški samo ružne reči

Učesnica rijalit programa Tara Simov nedavno je diskvalifikovana jer je prekršila nekoliko pravila u Imaginarijumu, pa vreme sada provodi s porodicom, koja joj je najveći oslonacu teškim trenucima. Ona je na imanju ušla u vezu sa još uvek oženjenim reperom Nenadom Aleksićem Ša, koji je u nervnom rastrojstvu otkako nije pored nje, a njena poznanica Ana Korać za kaže da je Simovljeva samo pogubljena, pa zbog toga donosi odluke koje je koštaju reputacije.

- Nemam loše mišljenje o Tari, ali mi je žao što već dugo ide stranputicom. Upoznala sam je pre nekoliko godina jer, igrom slučaja, imamo neke zajedničke drugarice, medu njima je i Soraja. Nikad nisam čula da je za mene govorila neke ružne stvari, ali vidim da se u poslednje vreme pogubila. Njena veza sa Ša joj baš i nije donela dobre stvari. Vidim da je ljudi blate, sad ima status ljubavnice i verujem da se teško nosi sa svim ovim stvarima o kojima se priča, ali to je deo popularnosti koju nosi slava učešća u Zadruzi". Nadam se da se oporavila jer sam čitala da je bila psihički veoma loše posle izlaska i pritiska javnosti.

Da li ti deluje da Tarina veza sa Ša može napolju da opstane?

- Mislim da može, ali je sigurno da će oboje biti izloženi velikim pritiscima. Narod ne voli takve afere, svedoci smo svi šta se dešavalo sa Lunom ili Majom i Janjušem. Trebaće im snage da se suoče sa svim onim što će da se dešava, ali ako je njihova ljubav iskrena i jaka, neće ništa da utiče na to da se rastanu.

Možeš li još nešto da nam otkriješ o Tari što nije poznato javnosti?

- Čula sam ranije da je imala neku dugu vezu i da ju je taj dečko verio. Ne znam šta se na kraju sa time desilo, ali nije na meni da o tome polemišem.

A veza Maje i Janjuša?

Oni su zanimljivi za rijaliti, ali ja ne bih preterano da ih komentarišem. Njihov odnos mi više izgleda kao da je patološki. Previše nasilja, premalo razumevanja i to mi se ne dopada. Ja od partnera tražim da bude tu uz mene, da me razume, a ne da se non-stop čačkamo i vređamo.

Nedavno je još jedna od afe ra uzdrmala javnost, Kristijan Golubović i Kristina Spalević?

Mislim da to javnost jeste iznenadilo, pogotovo što je Kristijan u narodu sebe predstavio kao porodičnog čoveka, nekog ko ceni takve vrednosti, pa je odjednom sve svoje reči pogazio. Nadam se da je svestan toga šta radi, ali koliko vidim, cela ta priča sa Kristinom je otišla predaleko.

Ko ti je zanimljiv u ovoj sezoni?

Nisam nešto oduševljena ovim učesnicima, nekako svi nešto glumataju i nema neke realne priče. Skandala ima, ali mene to ne zanima. Nisam pravila skandale ni kad sam bila u rijalitiju, a kamoli sada napolju. I kada su me napadali sa svih strana, trudila sam se da nikoga ne uvredim brutalno. Ne znam da se svađam, nikada nisam znala i reagujem samo kad vidim da neko počne da me vređa po svim osnovama.

Na koje provokacije si uvek morala da reaguješ? Pogađalo me je kada su mi pričali da se bavim svakakvim poslovima da bih došla do novca. Potresalo me je jer su takve stvari slušali svi u mojoj porodici, a nisu tačne. Moja majka je morala da trpi svakakve stvari, ali sam joj na kraju objasnila da je važno da mi znamo šta je istina.

S kim si se najviše svađala?

- Od ovih takmičara koji su trenutno tamo sa Miljanom Kulić. Umele smo jedna drugoj svašta da kažemo, ali to se brzo zaboravi. Sve je to sada iza mene.

Ko ti je dosadan ili iritantan?

Nisam toliko pratila ovu sezonu da bih mogla da dam dobar odgovor. Postoji ekipa koja mi je zanimljiva, ali dosadna ne.

Šta je tebi sve donelo učešće u rijalitiju? Koje su pozitivne strane?

- Rijaliti mi je doneo veliku popularnost, to sam iskoristila da pomoću društvenih mreža zaradim preko reklama, tako da je to nešto što je dobro.

A koje su negativne strane?

To što sam bila tanka sa živcima kad sam izašla jer sam navikla tamo da funkcionišem sa dvadesetak ljudi konstantno. Moja porodica je svašta čitala, razne napise o meni, ali i kroz to smo morali da prođemo.

Da li bi se ponovo takmičila? - Zasad ne bih ulazila ponovo, ali uvek kažem: "Nikad ne reci nikad". Kod mene je sve moguće. Ako se stvore neki dobri uslovi, verujem da bih prihvatila ponudu!

Minino ponašanje je sramno Ana Korać kaže da joj se ne sviđa kako se Mina Vrbaški ponašala u ovoj sezoni jer je do sada u rijalitiju pokazala samo kako se uspešno menjaju muškarci. - Mina je uvek bila tema tabloida samo zbog toga što je do sada promenila bar desetak muškaraca. Mislim da jednoj mladoj devojci poput nje ne treba da se tako ponaša, to je stvarno sramno. Narod sve pamti, ona će verovatno još da se takmiči u narednim sezonama, pa ostavlja ružan pečat iza sebe. Ne kažem da sam ja neka svetica koja sad svima pametuje, ali samo kažem kakav sam utisak stekla - kaže Koraćeva.

