KRISTIJAN IDE NA TO DA ZATRUDNIŠ! Nova zadrugarka održala predavanje GOLUBOVIĆEVOJ LJUBAVNICI: Imaš GODINA koliko i NJEGOV SIN!

Jelena Batos je bila zainteresovana situacijom i vezom Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, pa ju je ispitivala o njenim stavovima i očekivanjima povodom njihovog odnosa.

- Nekako sam uvek navikla da se oslanjam sama na sebe - govorila je Kristina.

- Život uvek završi onako kako smo najmanje planirali - rekla je Jelena.

- Pa ja nikad nisam ni planirala, zato se tako i dešava. Ja se pripremam da budem sama. Zanimalo me da li me podržava kao pevačicu, pričala sam sa njim. Samo da snimim pesmu, nastupa svakako sad nema - rekla je Kristina.

- Imaš godina koliko i njegov sin. Samo nemoj da zaboraviš sebe. Uvek ima ono ili - ili, ali možda nešto dobro izađe iz toga. Ti se razlikuješ malo, jer ostale ljubavnice očekuju nešto više, a ti si spremna na to da će on tebe da ostavi. I zato ti sebe nikad nećeš dati sto posto, to je matematika - dodala je Jelena.

- On mi je tako beg od svega van. Teška je on osoba - nastavila je Kristina.

- Još mi kažeš da se ne pazite u se*su, moguće je i da zatrudniš, on ide na to, znači da on želi - rekla je Jelena.

