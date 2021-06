ONI SU PRSLI, NJOJ JE MOZAK SPRŽEN, A BIJE GA KAO KONJA! Zorica Marković oplela po Maji i Janjušu: ZINEM od šoka zbog njih!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ne prestaju da šokiraju svojim ponašanjem u rijalitiju "Zadruga".

Njihov turnulentan odnos prokomentarisala je pevačica i bivša učesnica rijalitija Zorica Marković.

foto: Printscreen

- Janjuš je najbolji kad je sam, on je načisto prs'o. Dvoumila sam se da li i on glumi, znaš šta, toliko gledanja u kameru, i on i Maja posle svake scene i svega šta rade, ali ja mislim da su oni totalno prsli. Maja preteruje, sve radi namerno radi, i što treba i što ne treba, spržen mozak, ona misli da je to način do pobede – priča Zorica bez dlake na jeziku.

foto: Printscreen

- Ja ostanem bez komentara, zinem ispred televizora kad gledam. Meni ništa nije strano, ali ona njega bije kao konja... On ništa, pa opet s*ks. Ja sam starija, svega sam se nagledala, ali ovo... Ja sam mislila da on nije kriv, ali jeste. I Janjuš je kriv, ali ova mala, Maja, ona je haos – zaključuje Markovićka u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

