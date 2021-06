SVE JE LAŽ! KRENULA SAM DA ĐUSKAM, A ON ME POVUKAO: Kristijan i Kristina napravili su LOM zbog Mine, a ona se OPRALA! (VIDEO)

Mina Vrbaški objasnila je šta se tačno dogodilo na žurki. Vrbaški je bila razlog zbog kog su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević posvađali.

Ona je odmah negirala da je dodirivala Kristijana.

"Ono od sinoć što se dešavalo, i ono što je Kristina rekla da sam pipkala Kristijana, odmah da kažem da je sve laž. Kockali smo, posle pet minuta sam došla, krenula da igram, a on me je povukao i promumljao mi je nešto, nisam ni razumela, a ja rekla da neću da pričam o teškim temama. On je rekao da ga ne zovem onako kako sam ga zvala. Bilo mi je krivo zbog konflikta, a kada mi je rečeno za pipkanje, bilo mi je baš krivo. Kristina je došla kod Marka... Kad sam videla da si ti uletela, i samo vidim tebe u jednom trenutku sa stolicom, bila sam u čudu. Nisam imala pojma o čemu se radi, niti me zanima. Svaki put kad smo dobili, delili smo, dodavala sam mu moje žetone. Videla sam da joj to smeta, pa sam prestala. Bora je bio pored mene, i svi su videli da me ništa nije zanimalo sem brojeva", govorila je Mina.

"Uhvatila me je za prst", rekao je Kristijan.

"Ja sam rekla da me je iznerviralo jer ti je tako blizak, šta on ima sad da ti prilazi, a kako bi bilo da sam ja to uradila. Kako sad da se seti za to što si ga nazivala kriminalcem. Sve i da jeste bilo s tvoje strane nešto, imaš potpuno pravo, a ja imam problem s njim. Bilo je namigivanja, to mi je rekao", rekla je Kristina.

"Ta situacija od ranije, to sam objasnila. A da budem upetljana u neke priče, ne zanima me. Nisam imala nikakvu nameru, niti sam osetila nešto sa njegove strane", dodala je Mina.