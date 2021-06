RECI SVIMA KAKO SI ZEZNULA RODITELJE! Dragana udarila na Milicu Kemez, pljušte psovke i UVREDE, isplivala PROŠLOST! (VIDEO)

Tema koja je pokrenuta na porodičnom sastanku je odnos između Lepog Miće i Bore Santane, a sve zbog jučerašnjeg sukoba za vreme podele budžeta.

Međutim, ubrzo je njihov sukob izazvao novi, između Milice Kemez i Dragane Mitrović.

"Ja ništa nisam rekao loše, boli me ku*ac za Milicu. To je problem između Milice i nje. Zvala me je telefonom. Ja nisam ništa uradio ružno. Neću prekidati prijateljstvo, to je problem između nje i Tanje, nije moj. Loš ti je prijatelj, Milice", pričao je Mića.

"Milica je izdala sve prijatelje, pa nema nikog. Zaje*ala si sve živo. Nijednu drugaricu nemaš, to nije normalno, izdala si sve", dodala je Dragana.

"Ovde je došla da priča svoju priču, a ovamo priča o meni samo devet meseci. Priča laži i gluposti. Je l' ja udaram na tvoju tužnu priču? Ova devojka nema muža, od svakog dečka je napravila nasilnika. Ti pričaš za Tanju koju svi nazivaju ku*vom debelom. Hoćeš da pričam kako je zaje*ala rođene roditelje?", pričala je Milica.

"Što nisi ostavila lokal svojoj sestri?", pitala je Dragana.

"Nemoj sestru da mi pominješ! Još jednom je pomeni!", naljutila se Milica.

"Večito si bila gola, igrala si, ima snimaka!", urlala je Dragana.

"E, tužbu ćeš za to jer pričaš da sam bila gola, nek bude da sam bila najgora! A jesi bolji čovek? Ali što mi pominješ sestru?! Ti ćeš meni da držiš moralne pridike", nastavila je Milica.

