ĐEDOVIĆ UDARIO NA ŠA, ZGROŽEN NJEGOVIM PONAŠANJEM! Prvi put otkrio kakvo zaista MIŠLJENJE ima o cimeru, a spomenuo i Taru!

Bora Santana osvrnuo se na dešavanja sa sinoćne žurke, ali i situacija koje su ovih dana potresale Zadrugu.

On je spomenuo porodični sastanak koji se održao nešto pre početka emisije, a kao glavnu temu današnje emisije, najavio je komentarisanje očekivanja, kao i stvari koje su zadrugari obećali i najavili za učešće u Zadruzi 4.

Bora je nakon pesme, najavio i svog prvog gosta, a to je bio Filip Car koji je uvek dobar sagovornik za sve aktuelnosti na imanju.

- Da se zahvalim samo sestri, ja sam je ispoštovao, neka čuva svog malog! - rekao je Car.

Nakon Cara, Marko Đedović je prokomentarisao današnju glavnu temu.

- Ima onih koji su donekle ispunili obećanja, ali interesantniju su oni koji nisu - rekao je Đedović.

- Kakvi su baloni danas stigli za Ša? - pitao je Bora.

- Ja sam njemu malopre rekao, da će jednog dana shvatiti šta mi pričamo. Vreme je neumoljivi sudija. On je rekao da je prepoznao tu šifru, znači da jeste Tara. Moje iskreno mišljenje je da napolju mora od nečega da se živi, da je to razlog tih balona. Ja sam dobro sa Nenadom, drag mi je, a vrlo mi ga je žao. Reći ću istinu, pa neka se ljuti. Ja molim ljude sa kojima se dogovarao za šifre, da to ne rade, jer on dobija kazne. Ovo nije dozvoljeno, jer da jeste, svi bi imali telefone. Ja tvrdim da je to budalaština! - bio je oštar on.

- Ja Taru volim, ovo mi znači! - rekao je Ša koji je došao na kratko.

