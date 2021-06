GOLUBOVIĆU DOSADILA LJUBAVNICA: Kristijan javno saopštio da je RASKINUO sa Kristinom, pa objasnio kako ju je DAVIO (VIDEO)

Kristijan Glubović odlučio je da ostavi ljubavnicu Kristinu i da na njihovu romansku stavi tačku. Posle skandala i svađe, ljubomornih scena i davljenja, Golubović je

- Kristina, što si ljubomorna na Minu?

Nisam ljubomorna na Minu, to što je ispalo, ispalo je za to što je on meni dao neke informacije - izjavila je Kristina

- Ja sam juče posle žurke dobila informaciju, Đedović mi je rekao da je Kristini rekao Kristijan da je petljao nešto i kada se ona vratila, apsolutno... Što se mene tiče to je glupost, i takva laž, ja nisam bila pijana pa da ne znam šta sam radiila, ne želim da me stavljaju u takvu priču, da ja budem krivac u još jednoj vezi, mene to ne zanima, neka oni rade šta hoće, nema potreba da bude ljubomorna, ja Kristijana ne gledam to, to što mi kockamo, Janjuš je isto tu - izjavila je Mina.

- Verujem joj, ja nisam videla da je ona bila inicijator nečega. Ja sam njemu pre par dana prebacila za tebe... Ja sam se okrenula i videla da je hvata za ruku i znam da je spomenuo rečenicu kriminalac na baterije, pa je posle pokrivao bubicu, šta već i onda mi je to sve prošlo kroz glavu i kada sam videla šta on radi, ja sam imala takvu reakciju - rekla je Spalevićeva.

- Kristina je reagovala na ono što je čula od njega, ne zbog onoga što je videla - rekao je Mića.

- Ja Kristinu neću puniti glavu, definitivno mi nismo zajedno od malopre, stavljam tačku na tu priču, da ne bude devojka koja je iskorišćena zbog mene, da ja budem gospodar... - poručio je Kristijan.

- Zašto si je stegao onako? - glasilo je pitanje.

- Nisam je stegao jako! To je tehnika, to sam učio jedno sigurno 30 godina... - rekao je Kristijan.

