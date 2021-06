SVE PARE ĆU DA DAM NA TARU AKO TREBA! Nenad Aleksić Ša hvali se bogatstvom, a evo šta je o njemu rekla BIVŠA Jelena! (VIDEO)

Jelena Batos, bivša devojka Nenada Aleksića Ša, otkrila je kako se reper ponaša napolju.

Kako kaže Jelena, Nenad je mnogo toga prošao u životu i mučio se.

foto: Printscreen

"On je osoba koja je prošla mnogo toga u životu, i ona koja je znala da ceni sve što se mučio. On je osoba koja se bori. Ja ne ulazim u njegovu vezu, ja nemam ništa protiv Tare koja od njega pravi nešto što on nije. On nije imao, sve je sam uradio, a sada će sve da potroši zbog devojke", rekla je Jelena.

"Ja kada bih vama ispričao koliko sam srećan zbog ovoga što je danas uradila. Vas se ne tiče gde ću da trošim svoje pare, ja ću za nju sve pare da dam ako treba", rekao je Ša.

