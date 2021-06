ŠA SE PLAŠI KRISTIJANA, A JELENU GLEDA KAO SVINJA SEKIRU: Reper će dobiti nervni slom kad sazna šta mu bivša priča IZA LEĐA! VIDEO

Jelena Batos i Marko Đedović su dugo razmenjivali mišljenja o Tari Simov i Nenadu Aleksiću, a u nekom trenutku im se pridružio i reper, pa su promenili temu.

"Oni su svašta izgovorili jedno drugom, i sada kad neko dođe ko njega poznaje... Ne sme da mi odbrusi", rekla je Jelena.

"On tebe gleda kao svinja sekiru, ne može očima da te gleda", rekao je Đedović.

foto: Printscreen

"Videćeš kad izađeš, on je jedna osoba za crnim stolom, a druga van. On misli da se snima samo za stolom. Tamo su svi i prijatelji i neprijatelji, a ovde su prava lica", rekla je Jelena.

"On te stvari kad radi, okreće se njoj, razumeš? Sve što priča i radi, on se njoj obraća", nastavila je Jelena.

"Lošim komentarima izvučeš ono najgore, ali su ljudi glupi. Znaju da svi muljaju, a ja sve vidim", pričao je Đedović.

foto: Printscreen

"On se plaši Kristijana fizički, a tebe psihički. On da ima to mišljenje koje iznosi za stolom, on mene ne bi ni pogledao. Njega je strah da mi okrene leđa, jer ne zna da li pričam istinu ili ne", dodala je Jelena.

Jelena je pomenula i situaciju kada je Jovana Ljubisavljević uhvatila Ša za zadnjicu, pa je imala komentar na njeno plakanje kada je ugledala taj klip.

"Ja ne mogu opisati kakav je ona manipulator. A on ustaje i brani je i iskaču mu vene zbog nje", nastavila je Jelea.

"Misliš da on to ne vidi? On uopšte nije glup. Njemu je proradio inat jer je svi napadaju sa razlogom. A ja mislim da ni ona nije glupa, isto tako zna da od toga nema ništa i da on nema lepo mišljenje o njoj", rekao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.