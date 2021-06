TARA POBESNELA NA NEKADAŠNJE PRIJATELJE! Simova ŠOKIRANA onim što SANDRA I ĐEDOVIĆ pričaju o njoj, evo ŠTA im je poručila! (FOTO)

Tara Simov osula je paljbu po svojim nekadašnjim prijateljima Sandri Rešić i Marku Đedoviću, na svom Instagram nalogu. Simovoj se očigledno ne dopada kako su Sandra i Marko nastavili da se ponašaju nakon njene diskvalifikacije iz Zadruge.

foto: Printscreen/Instagram

Simova nije štedela reči:

- Popu*iš mi ga i ti klošarko. Nije zakon jačeg, nego luđeg a ja sam ta - poručila je Tara Sandri Rešić.

foto: Instagram

- Mene si branio dve godine i onda mi mi prvom prilikom zabio koplje u srce, ne nož u leđa, go*no jedno. Nazivanje Nenada slučajem i izjavljivanje da se Nenad klanja dok ti pričaš, to je veruj mi samo jer je moja idealizacija tebe uticala na njegovo mišljenje o te bi, te ti i tvoje zastrašivanje i ponižavanje svih živih - pisala je Tara i dodala:

foto: Instagram

- Ili si ipak ti malo glup ko ku*ac pa javno priznaješ da manipulišeš ljudima da bi im se use*avao u živote i lažno im se predstavljaš kao što si i meni glumio prijatelja dve je*ene godine. Lepo te je pitao Karić je l ti to meni pretiš. Ja sam veća budala od tebe, Marko, zapamti to, a ti da imaš iole ljudskosti u sebi ne bi ovako povredio najboljeg prijatelja, i sam kažeš da te nisam povredila, to pokazuje kakav si glumac i kako si se meni predstavljao dve godine. Kaže Mića "Čekao je ovo dve godine", najteže će mi pasti, ali, Mićo, sve si bio u pravu za Marka - bile su reči koje je Tara uputila Marku Đedoviću.

foto: Instagram

1 / 9 Foto: Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:24 ŠTA ĆE REĆI ŠA?! TARA U LUDOM PROVODU: Navukla uski top, istakla zadnjicu, stavila nadogradnju, a pored nje bivša SEKSI zadrugarka