MOGU DA JOJ POKAŽEM DEMONSKOG KRIMINALCA NA BATERIJE! Kristijan se suočio sa Kristinom nakon RASKIDA, ona donela KONAČNU ODLUKU!

Kristina Spalević ispričala je Sandri Rešić razloge zbog kojih je raskinula sa Kristijanom Golubovićem.

- Iz čista mira počeo da priča ,,Moja žena je bila nevina sa 20 godina i nešto godina, prepr*ale su usta, vidi kakve su, ne mogu da pričaju", jezivo! Znači jezvio! - ispričala je Kristina.

- Ja ne znam nijednu koja je lepo završila koja je bila sa oženjenim - ubacila se Sandra.

- Ovde si osuđen na nekog, pa je tako. Ja mu ništa nisam uradila, nisam ga naterala ni na šta, koji moj đavo! Ja osećam da ću preseći, to će sad biti... Kud, šta? Da skupljam stvari, da ih nosim, tek sad ispada haos, pa ko, ne može da me posavetuje niko! Ceo dan je nad*kan! Ali te reči, reči... To je jezIvo- dodala je Kristina.

Zadrugari su imali priliku da vide prvi video-prilog na kom su videli i čuli kako je izgledala svađa Kristine Spalević i Kristijana Golubovića tokom prethodne žurke, jer je ona izljubomorisala na Minu Vrbaški.

- Oni su stajali iza mene i videla sam da Kristijan hvata Minu za ruku - rekla je Kristina.

- Nije rekao kriminalac na baterije, nego je rekao da je bolje da on ne pokazuje ono što je ona rekla da on nije, a ja sam razumela da je to kriminalac na baterije - ispričala je Mina.

- Ja sam ovde bio pijan, ništa nisam uradio, pozdravio sam se sa Minom, mi se tako veselimo kada neko dobije broj, eto, čisto zbog tog duha. Gužvala mije naočare, koje su i onako polomljene, govorio sam joj da se smiri, svakom sam govorio da se smiri, ko god je pijan ili trezan - rekao je Kristijan.

- Ja samo moram da kažem, ovo nije bio trenutak kada sam ja reagovala prvi put, ja se sećam odlično. Ja ne mogu da budem sada licemerna i da budem đubre i da kažem da sam bila u pravu, priznajem da sam prenaglila u situaciji, da sam je shvatila mnogo ozbiljnije zbog pijanog stanja. To nije nikakvo opravdanje, ali neke stvari su akumurilale u meni, moguće da kada sam bila pijana, da je došlo do toga da izbacim sve iz sebe. Meni je izgledalo kao da on govori njoj ,,Molim te nemoj da me zoveš kriminalac na baterije". Neka sam pogrešila, zašto je došlo do svega sledećeg, to je zbog njegove reakcije. Mene je najviše zaboleo momenat kada sam došla sebi i videla njih dvoje ponovo zajedno - dodala je Spalevićeva.

- Ja nisam osetila da se meni neko nabacuje, on je bio previše pijan u tom trenutku, ni on sam nije znao šta priča. Prekrivao je svoju bubicu i moju, ali ja sam moju povukla nazad, jer ne želim da dolazim u neprijatne situacije - objasnila je Mina.

- Ja mogu da joj pokažem šta je demonski kriminalac na baterije - poručio je Golubović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:11 DUPLO SLAVLJE! DANAS JE I VELJKOVOM TASTU ROĐENDAN: Ceca uzela mikrofon u ruke, ZAPEVALA i dovela atmosferu do USIJANJA! (VIDEO)