ONA JE DRUGA TARA SIMOV KADA SE NAPIJE! Kristijan brutalno ponizio Kristinu i JAVNO priznao: Zajedno smo uradili KRIVIČNO DELO!

U Beloj kući je pušten snimak na kojem su Kristijan Golubović i Kristina Spalević dok ih obezbeđenje razdavaja, voditelj je tražio komentar od aktera, a Kristijan je Kristinu uporedio sa Tarom Simov.

- Ja moram da kažem da je ona meni slomila naočare, to nisam očekivao. otkriću ja sve u par dana - rekao je Kristijan.

- Ja moram da vam kažem da sam ja ovde pričala usporeno jer sam bila u nesvesti. Ja jesam ljubomorna - govorila je Kristina

- Ona je druga Tara Simov kada se napije, ona je mene nazivala pi*kom, a prebacila mi je kako sedim sa ku*vetinom. Ona i ja smo zajedno uradili krivično delo i to je to - pričao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja bih bila kreten da budem sa tobom posle svega. On je mene nazivao glupačom, dron*uljon. On meni upućuje stalno uvrede i ja prećutim neke stvari za stolom koje mi on uputi. On meni u emisiji kaže da je njegova žena bila nevina, a mene kao ko nije je*ao. Ja sam mnogo toga prokometarisla iz revolta i iz inata - govorila je Kristina.

- Ona je glupača, vidim ja šta si radila u Italiji - govorio je Golubović.

- Oni su nas vređali , govorili da smo budale, glupače. Iskreno ova reakcija koja je bila, samo mi se skupilo sve. Ja sam sebi oduzela pravo - pričala je Kristina.

- Pljuvala si roditelje - ubacio je Kristijan.

- Nisam pljuvala, sam zamerila mom ocu što je hteo da se ubije. Ovan način i tovje ponašanje je strašno. Misica i Karić su se svađali zbo Miško, diži, diži. Ona je meni rekao da smo mi ku*ve u duši. Ja nikada nisam nešto tako njemu rekla. On konstntno mene ponižava, a on se trudi da bude osoba koja je iznad mene. Ja nisam više tužna, ja sam besna, i presekla sam. On meni govori da sam ku*vetina, da smo svi ku*ve. Ja moram da se izvinim Mini, ja bih to rekla da je bila bilo koja druga. ja ne žalim jer sam pravila sam sranja. Sa Carem ono što je bilo bolo je sa slobonim čovekom - rekla je Kristina.

- Koliko si imala takvih kao što je Car u životu - rekao je Kristijan.

- Ljudi mene njegove reči mnogo bole - rekla je Kristina sa suzama u očima.

- Šta te boli, što si takva, ku*vetina - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

