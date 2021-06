ŠA RAZJAREN ULETEO U STUDIO I PREKINUO VELIKU ISPOVEST JELENE BATOS! Reper podivljao: Ti si rijaliti FAN, a Janjuš će da VIDI!

Jelena Batos započela je svoju ispovest u rijaliti emisiji, sve dok je nije prekinuo bivši momak Nenad Aleksić Ša.

Marko Janjušević Janjuš želeo je da zna sve o Jeleninoj prošlosti, iako je reperu obećao da je to neće pitati.

"Znači, poljubila si se sa Nenadom pre 16 godina", pitao je Marko.

"Obećao si Nenadu da nećeš pričati o ovoj temi, drži se muške reči", poručila je Jelena.

"Imam 25 godina, pre 10 godina. Šalim se, imam 34 godina. Bolje da ja vama postavljam pitanja", rekla je Jelena.

"Zašto se priča da si zaljubljena u Ša?", pitao je on.

"Da je to tako, ja bih ušla mnogo ranije... Čula sam isto da hoće neko da me bije, ja sam dobro osigurana, švedski sam državljanin... Dobila bih pare za to. Da nastavimo temu. Nisam opsednuta Tarom, ne želim joj loše, nisam ništa ekla novo što već ljudi ovde nisu rekli. U ovoj kući ima kada žena želi da pomogne muškarcu, odmah je zaljubljena... Sve moguće optužbe su moguće. Ja zaljubljena nisam, nisam opsednuta, ja sam jako zadovoljna svojim životom, došla sam ovde na kratko, jednostavno da posavetujem Nenada i da ga pripremim na neke stvari. On sve vreme priča kako vi njega ne znate", govorila je Jelena, a Ša je utrčao u emisiju, jer je sve vreme kipteo od besa.

Nenad Aleksić Ša je po drugi put upao u studio radio-emisije "Delegati", kako bi zabranio Jeleni Batos da priča o njemu.

"Ti si rijaliti fan, prestani da pričaš o meni", govorio je Ša.

"Da sam rijaliti fan, ja bih znala da je Tara pevala. Naoružala bih se informacijama, iznosila stvari koje ste radili. Ja sam rekla samo Jovani, Aleksandri i naravno Nenadu. To rijaliti fan može da okači mačku o rep... Da li smem ja vas da pitam sada. Janjuše, kada planiraš da oženiš Maju? Maja je meni super lik, baš sam je zgotivila ovde. Maja je skroz super lik, ne možeš da je mrziš, ima jako dobro srce i dušu. Vi se jako puno volite. Teorije da se ne volite. Vi ste dve vatre, volite se", poručila je Jelena.

"Videćemo, kada izađemo, ako bude svadba, odmah ćemo se uzeti... Kada bih se uzeo sa njom, na 4 godine bih viđao svoje, morao bih da napravim kafić ispred stana da bih se video sa drugom... Pročitaću ti pismo", odgovorio je Janjuš.

"Usraću Janjuša za Maju, videćeš, ljubi te brat. Sad ću njih da us*revam", poručio je Ša na stepeništu ispred Bele kuće, pa ponovo došao u emisiju:

"Stvarno ste... Šta si jutros Maji radio, izludeo devojku, Maja nije kriva. Jutros sam bio u izolaciji, u tebi je problem. Od sada ću stalno da ti komentarišem temu. Ove sprdnje, videćeš. Znaš kako će brat da te udari kada budeš u nervnom rastrojstvu... Videćeš, fore su vam jadne. Kada budeš sj*ban, do te mere ću da te drilujem... Videćeš, veruj mi, obećavam."

Nadica Zeljković je stigla u studio kako bi posavetovala Jelenu da bude strpljivija sa Ša, a Janjuš i Car su je terali iz studija.

Kurir.rs/K.Đ.