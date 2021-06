NEĆE JOJ OPROSTITI AKO ZATRUDNI SA JANJUŠEM! Taki Maji prešao preko veze s KOŠARAŠEM, sad se ZAREKAO pa da mu je iz oka ispala!

U javnosti se šuška da je Taki otpočeo vezu sa Natašom Moskvom, bivšom učesnicom “Zadruge. Nataša je, naime, bila učesnica druge sezone rijaliti šou programa “Zadruga", a mesecima je živela pod istim krovom sa njegovom ćerkom. Taki je i dalje ostao misteriozan kada je njihov odnos u pitanju, ali je napomenuo da uživa sa Natašom.

- Ona je divna i uživamo u životu. Lepo se provodimo, a mediji neka pišu šta žele. Stalno se viđamo i čujemo, ostalo neka ostane naša tajna naglasio je Taki.”

Kontroverzni par Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš svakodnevno prave incidente u okviru imanja rijalitija "Zadruga”. Iako je njih odnos konstantno turbulentan, Marinkovićeva je pored svega poželela da Janjušu rodi sina. Marko je sve to negodovao i istakao kako više pored ćerke Krune, ne želi decu.

Majin otac Radomir Taki Marinković, napominje kako je skandalozno to što njegova ćerka želi da zatrudni sa Janjušem.

- Više svoju ćerku ne prepoznajem. Pre nekoliko sezona sam poslao jedno dete u rijaliti, sada mi se vraća kao druga osoba. Šta imam više na to da kažem? Na kraju svih incidenata koje su oboje pravili ona želi dete sa njim. To je malo reći skandalozno. Ne mogu da verujem da je tako nešto uopšte poželela. Jedva sam joj oprostio što je uopšte u šemi sa njim, a kamoli to da zatrudni sa Janjušem. To ne bih mogao da joj oprostim - tvrdi Taki.

- Janjuš je veliki manipulator. Igra se sa mojom ćerkom. Zna koje su njene najtanje granice i na to konstantno udara. Nemoćan sam i ne mogu trenutno da joj pomognem. Zadrugu gledam svako veče, noćima ne spavam. Kada ću se ja odmoriti? Niko ne pita mene kako se osećam dok svakodnevno gledam ćerkine psihičke lomove. Ona mora da bude jaka i pokaže ko je Maja Marinković svim zadrugarima - smatra Radomir koji ističe da je Maja glavna zvezda rijalitija. Da nema Maje i njene veze, rijaliti ne bi bio toliko gledan. Ona je zvezda ove sezone i svi znamo koliko je doprinela da se rijaliti “Zadruga" gleda. Njih dvoje ne funkcionišu zajedno, ali isto tako ne mogu ni da budu odvojeni. Moraju koliko je god moguće da iskontrolišu svoje emocije i nastave dalje. Najviše bih voleo da nikada nije ulazila u vezu sa Janjušem. Sve nam je to donelo mnogo stresa u porodici - zaključuje Radomir.

