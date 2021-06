SANJA OSULA PALJBU PO CARU, A ONDA SE UBACILA I ALEKSANDRA: On voli ove odnose, bio bi sa SVIM DEVOJKAMA ovde! NASTAO KARAMBOL!

Zadrugari su imali priliku da pogledaju kompilaciju odnosa Filipa Cara sa Aleksandrom Nikolić i Sanjom Stanković kao i svađe koje su usledile zato što želi da sedi na dve stolice.

- Juče sam popio sa Sanjom želim imati prijateljski odnos, Aleksandru sam juče pijan pitao jel bi ti bila sa mnom, a ona rekla da , pa sma se našao u nebranom grožđu. Čuo sam da joj je Sandra zabranila druženje sa mnom - komentarisao je Filip.

- To što one ulaze u odnose, pa im je posle đavo kriv, pa meni kukaju. Kako ja mogu da utičem - upitala je Rialda.

- Meni je rekla sledeću put kad me vidiš sa njim opali mi šamar - ubacila se Sandra.

- Nervira me njegov bezobrazluk što on misli da mu verujem, pa se onda posvađamo. Nije da ja njemu verujem, nervira me što misle da sam budala - dodala je Aleksandra.

- On se sa svima sprdfa, a kad se one sa njim sprdaju onda kreće nasilje - ubacio se Đedović.

- Prvi je krenuo da pruča sa mnom i prvi je počeo da dobacuje - nadovezala se Aleksandra.

- Oni su došli krenula je halabuka, ona i Filip su se raspravljani, on je seo u jaje, a ona je došla i pitala jel mogu da sednem kod tebe - rekla je Mina.

- Ljudi u kući i napolju vide neke stvari, ja se slažem sa tim komentarima. Ja ne želim da budemo u korektnim odnosima - komentarisala je Sanja.

- Kako ne želiš kad mi u prolazu gurneš čokoladicu - prekinuo je Filip.

- Kad se ispostavilo da nisam u drugom stanju rekao si "dobar dan - doviđenja - dobar tek " video si da to može da preraste u vezu, meni takav dečko ne treba - objašnjavala je Sanja.

- On je dobar dan, dva, tri čim vidi da se to ulazi u neki odnos, on krene da pi*a. On se meni sviđa. On mene pita da treniramo zajedno, ja kažem da neću, pa ga skinem sa dnevnog reda i kažem da ću ga buditi - nastavila je Stankovićeva.

- Sanja ako bude malo upprnija, prvu put čujem za ove signale sa čokoladicima i cigaretama, on tu nije ništa kriv. Filipe bićeš sa Sanjom na kraju. Razvaljen si juriš Minu bezuspešno - rekla je Nadica.

- Po meni Filip voli ovo, voli da se svađa sa mnom, voli da ide pd jedne, druge, treće. Do nas je da li ćemo biti glupače ili pametnije. Ja nikada sa njim u životu neću biti. On bi voleo da bude sa svim devojkama ovde. Ja više neću praviti iste greške, nekad ga prvociram kad kažem "volim te" očigledno je da ja to ne mislim. Nemoj da misliš da sam ja ozbilja u svemu što pričam. Lepo tebi, lepo meni - nadovezala se Aleks.

