ZBOG AFERE SA TAROM ŠA BRUTALNO ZAPRETIO SVOJIM RODITELJIMA! Reper podivljao kao nikad dosad, ovakvog ga JOŠ NISTE VIDELI! (VIDEO)

U video-prilogu zadrugari su videli retrospektivu odnosa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, sve njihove probleme, drame i ljubavne brodolome su imali kao na tacni.

- Nenad se stalno pitaš šta ja radim ovde, optužuju me da sam ja zaljubljena, vi nemate pojma šta se napolju dešava. Ti imaš amneziju svoga života i šta je bilo pre Tare. Ti imaš 40 godina i treba da čitaš između redova! Ja sam rekla Nenadu da je on svoj brend da je on Nenad Aleksić Ša, e ovde pokazuje kako je spreman da se spusti. Najgori su udarci i taj fizički kontakt. On je faktički sprdnja, borio se 20 godina za njegovu karijeru, o tome ja pričam... To ja njemu pokušavam da objasnim, juče sam sa njim pričala o tome - rekla je Jelena.

- Ja sam miran, jedva čekam da je vidim i to je to - rekao je Ša, uveren da ga Tara čeka da izađe.

- Ona je njemu solila pamet i za stolom, i sprdala ga! I on je znao sve to za Stefana i pre toga, mi ne znamo po ovim pušioncama i ležaljkama ja treba da mu kažem ovo je slatko, preslatko da je ovo ljubav, treba da se pokrvite, kada si budala. Bar da mu je nešto uspelo u životu, i to njemu zrno graška radi u glavi - rekla je Nadica.

- Sve šamari, sve, to je bilo zbog prebacivanja za Vladimira, a sada ispadaš smešan, jer govoriš da te ne zanima to - odbrusila je Sandra.

- Da li je on bolestan, vidi klip, ili se pravi lud, vidi Tarino ponašanje, i šta mu je govorila za ženu. Tara se igrala as njim dok nije ušla u odnos sa njim, znamo sve šta je rekla kako ga je Ivana trpela, videli smo kako se ona smeška. Koga ona zaj*bava?! - rekla je MIljana.

- Nenad stalno priča, kao što sam ja govorila u radiju, došla sam tu, ja sam neko koga poznaje, iz ovih razloga, ti si stvorio novi brend, čudo si napolju, on se ovde smeje, i ceo sto mu se smeje, a druga stvar, mi pričamo napolju, ja ga pitam da li mu je problem što Tara ide napolju i provodi se - rekla je Jelena.

- Pre 16 godina me poznaje, ovaj deo ne! Devojka je sprdnja, da se perem od nekoga koga nisam čuo 16 godina - tvrdio je Ša.

- Tara je danima pozivala fanove za rođendan, da joj pošalju ovo i ono, a nisu joj poslali ništa - rekao je voditelj.

- Ovo je patološki lažov, koga sam ikad upoznao! Ja sam rekao za onaj period stvarno jeste. Osam godinama me nije videla, svi znamo da je ušla na konto mene da se sprda - rekao je Ša.

- Stefan živi u iluziji i to vidimo po Jovani - poručila je Jelena.

- Kada je bila žurka, on je pričao šta je ona uradila za njega, okrenuo se, ne znam, sad mi je sve to tako čudno! Pritom, Tara je Nataši pričala pre diskvalifikacije! Tara je majstermajnd, da ovoliku manipulaciju uradi, mi gledmao klip, on se smeje - rekla je Rialda.

Ša se potom obrušio na svoje roditelje i porodicu da nemaju pravo da mu sugerišu o njegovom izboru, te im je poručio da će se tek obračunati, što je šokiralo sve zadrugare.

- Ljudi imaju pravo da ti kažu da nije za tebe ta devojka, ti nemaš pravo da se mešaš! Jesi li normalan? Ša, ti stvarno misliš da bilo koji roditelj da devojka koja ima klipove koja šmrče i svršavaju u nju da je za njihovog sina? Nisu oni krivi što si poludeo! - urlao je Đedović.

- Sram te bilo šta si rekao za svoje roditelje, da ćute, da bolje ne progovori o njihovim životima! - poručila je Nadica.

