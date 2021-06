ĐEDOVIĆ SE OBRATIO TARI UŽIVO: Ja nemam čega da se plašim, ona ima! Preko Simove je uspeo da se DOMOGNE nečeg što JE ŽELEO! VIDEO

Marko Đedović je ustao za crnim stolom i obratio se diskvalifikovanoj Tari Simov.

- Ja ću se pre svega da se obratim Tari, ona je meni bila draga i imali smo lep odnos prošle godine, i ja sam bio tu za nju i za to joj hvala, ali ironično. Sa druge strane molim je da sve iznese šta sam joj rekao. Ja sam Darku rekao na intevjuu da mene niko ne može da razočara kada me niko nije očarao, voleo bih da ona to iznese, jer će se ljudi koji me znaju smejati. Ja nemam čega da se plašim, a ona ima, i to i u životnom smislu. Ja ne mogu da skupljam stvari kada sam loše sa nekim, nego kada sam dobro sa nekim. To bi bilo sprdnja sa nekim sa kojim se ja kao ovde družim. Ja sam preko nje uspeo da se domognem nešto što sam želeo, i to sam ćutao dok smo bili okej, ali sada mi je više nije žao. Nju je sada žao samo sebe. Sve stvari će ugledati svetlost dana. Ja ću se pozabaviti sa svima koji imaju problem. Ovo govori osoba koja je krila jednu aferu. Pozabaviću se ja sa svima koji su mi stali na žulj - rekao je Đedović, a onda je kenuo da komentariše potrčke:

- Ja sam znao da je Nenadov brak propao odavno. Taj brak nije imao budućnost, a meni je Tara pričala sve o tom braku koji nije imao budućnost jer je on nju varao i dopisivao se sa svim i svakim. Ivana Aleksić nikome nije kriva, a najviše je stradala. On je njoj pričao da je ona devojka koja izlazi i koja kulira brak i svaša nešto, ali niko ona nas nije čuo njenu stranu priče. JA niakda nisam kometarisao njego vrak jer sam sve to znao. Nenadu sada nije dobro, svi mi smo ti sve rekli i ti vrlo dobro znaš da je sve to istina, ali ti veruješ u ono šta želiš - pričao je Đedović.

- Ja verujem u šta ja želim da verujem - rekao je Ša.

On nije retardiran, nemapogrešne anomalije. On ako ne veruje u ono što mu mi pričamo, on mora onda da se konsultuje sa lekarima i farmaceutima. Tarina igra još uvek traje i loše će se završiti.Ona je njemu ubacila teorije zaver u glavu i on se toga plaši. Njemu nije dobro. Je l bi paltio njenu kaznu da ti ponude sada posle svega ? - upitao je Đedović.

- Naravno da bi - rekao je Ša.

- Što se tiče Jelene, tu mi je zbrka. Ona je meni rekla da si joj danas rekao da ćeš se odreći svojih roditelja ako su protiv Tare - rekao je Đedović.

- Ne nisam, ja sam rekao da moji roditelji da se mešaju u bilo koji moj odnos. Ako budu s*ali po društveni mrežama. Smarate me i ti i Nadica, muka mi je od vas - kometarisao je Ša.

- Sada te smaram, a nisma te smarao toliko kada sam te pokrivao. Tebi roditelji smetaju jer ne podržavaju tvoju vezu sa Tarom. Izgubićeš sve i prijatelje i porodicu - dodao je Đedović.

- On je povredio i svoje prijatelje, i porodicu i kolege na estradi - rekla je Jelena.

- Meni je Jelena super i svaka joj čast što je ona došla, ali ja moram da ostavim Nenada - nominovao je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:11 SLAVLJE U DOMU ANE KORAĆ! Starleta se pohvalila se OGROMNIM buketom cveća, Luna joj čestitala, a i OVAJ BIVŠI ZADRUGAR se oglasio!