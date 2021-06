NIKO JOJ NIJE VRATA OTVORIO, NIJE IMALA ŠTA DA JEDE, A HTELA JE TVOJ STAN Jelena otkrila Ša sve informacije o Tari, reper POBESNEO

Jelena Batos prva je nominovana od strane zadrugara, pa je dobila priliku da se obrati njima i da svoj sud o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Prva stvar, mnogi su mi zamerili što sam ušla, a nisam se rukovala sa njima. Od Nenada se desilo sve što je očekivano, direktno sam njemu prišla, druga stvar, mnogi kažu da sam tajanstvena. Ja sam ovde pet dana, kao što niste vi mene upoznali, nisam ni ja vas. Verujem da je slika van da sam ja opsednuta Nenadom i da sam zaljubljena, ali ću ja sama to demantovati. Svi mislite da sam ja došla da njega odvojim od Tare. Ja se izgubim, jer ne znam šta smem, a šta ne smem da kažem. Ovaj dečko stalno govori da njemu nameštaju da ostavi Taru, da sam ja ovde sa zadatkom. Vi ne shvatate da postoji i život posle Zadruge, da vaše reči imaju težinu. On je pljuvao i svoje kolege, bliske ljude, te stvari su naškodile i tim ljudima. Ja mu dajem prostora da ne bude sprdnja Srbije više, nego da objasni svoje postupke. Ona je stvorila sliku da je on se*s manijak, da imaju se*s iako je boli, pravi manijaka od njega. Ako je ovaj dečko 20 godina gradio karijeru, taj dečko više nije onaj Nenad Aleksić Ša. On meni sad ovako uzvraća, a ja sam sve ovo radila iz dobre namere. Mogla sam da dođem i kažem da Nadica nije u pravu, da donesem se*si garderobu, pa sednem pored njega, da izgleda da ga zavodim, nemam te namere. Kad on stoji iza njenih postupaka, izgleda da je on kao i ona - počela je ona.

foto: Printscreen

- Da nisi ušla, ja bih bio opušteniji, ti si mi haos napravila! - vikao je Ša.

- Nikada mu nisam rekla da je ostavi, samo sam mu rekla da postaje kao i ona, ali sam shvatila da sa njim ne može. On meni kaže da sam psihopata, nakon svega! Nenad i ja nismo imali nikakav ljubavni odnos dok je on bio u braku. Nikada nisam čula da Nenad ima ovakvo mišljenje o svojoj supruzi, to je jako ružno. Ti si plakao i molio da ljudi pomognu njoj, ja ovo moram da kažem, Tara je išla javno, plakala, niko joj vrata nije otvorio, nije imala šta da jede, ja, koju zoveš šizofreničarkom, ja sam je kontaktirala i ponudila joj pomoć, jer te znam otkad niste imali hleba da jedeš, zbog tebe sam uradila. A ona to nije prihvatila, jer hoće stan. Ona je pobegla, zadužila te, Maja nije pobegla od Janjuša, na primer - objašnjavala je Jelena.

foto: Printscreen

- Ne dozvoljavam da psuješ nekoga koga volim. Duša me boli što joj nisu otvorili stan - nastavljao je reper.

- Hteo si istinu, dobićeš je, jako malo ti je ostalo vani, nemaš pojma šta ljudi misle o tebi! Ja sam najveća budala, jer sam jedina koja te brani, jedino sam joj ja otvorila vrata! - vikala je Jelena.

- Jelena, ja ti se sad izvinjavam, svaka ti čast, a njoj... - rekla je Matora.

- Nenade, prava si budala! Ti nemaš pojma šta radiš, tvoja mama ide u trgovinu, njoj se smeju! - govorila je Jelena.

- A kako je meni bilo kad sam bio klinac? Da pričam o tome? Imao sam ku*ac od detinjstva i života! Smejala su mi se i deca u školi. Ako sam rekao da se daju ključevi mog stana, to je moj izbor! - besneo je Ša.

- Idi, pa joj otključaj stan, posle svega što se ovde desilo, očekuješ da će joj bilo ko izaći u susret. Ko je ona njima?! Ti se još nisi razveo, useljavaš švalerku - vikao je Đedović

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 ŠTA ĆE REĆI ŠA?! TARA U LUDOM PROVODU: Navukla uski top, istakla zadnjicu, stavila nadogradnju, a pored nje bivša SEKSI zadrugarka