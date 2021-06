TREBA DA GA BUDE SRAMOTA KAO MENE, PLJUNUO BIH NAS OBOJICU! Janjuš uporedio sebe i Ša zbog PREVARA, pa otkrio šta ga čeka sa Tarom

Marko Janjušević Janjuš tokom nominacija, izabrao je Nenada Aleksića Ša, a potom mu se i obratio.

- Ša treba da bude sramota, kao što je mene sramota i biće me sramota do kraja života. Mislim da ne zaslužujemo nijednu lepu reč, pljunuo bih i sebe i tebe. Što se Jelene tiče, nije mi jasna, ali sam okej sa njom, ima prava da radi šta hoće ovde. Poslaću Ša u izolaciju, kao što bih sebe poslao i da se tamo stidiš, moraš da shvatiš da ovo sve nije ljubav - rekao je Janjuš.

- Ja ću početi od Ša, mislila sam da sam imala čast što ga upoznajem, svi smo slušali njegovu muziku. U korektnim smo odnosima. Ako sebi ne želiš da pomogneš, ne može ti pomoći ni bilo ko drugi. Ja sam oduševljena tvojom lojalnošću. Jelena, usresredi se na ljude, ti meni prijaš, batali priču sa Ša, ne treba ti to. Ostavljam Ša - odlučila je Kristina.

- Krenuću od brata laganog. Sve su rekli, meni je on drag. Podsećaš me na jednog druga, šta god da mu kažeš, on skače. Više nismo dobri. Imam crtu kao i ti, za Taru te ne razumem, s obzirom na tvoje godine. Možda bi u nekim stvarima trebao poslušati Đedovića, u glavi ti se stvorila teorija da je njima sve prezentovala kao igru, mislim da se zaigrala i sa tobom i sa sobom. Jelena mi je prezanimljiva, desilo mi se sa tobom isto što mi se desilo sa Zerinom, plašim se tvoje mirnoće, ali mi se sviđaš. Poslaću nju u izolaciju, mada mi to teško pada - rekao je Car.

