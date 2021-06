LJUDI ME SMATRAJU BOLESNICOM, KOGA DA POGLEDAM U OČI KAD IZAĐEM?! Maja priznala da je SVESNA svog ponašanja, izjadala se Miljani!

Maja Marinković i Miljana Kulić osamile su se u dvorištu gde su razgovarale o sukobu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- On hoće da bude žrtva. Čovek od 36 godina... Treba da zna da izbalansira situaciju. Ako je imao ženu toliko godina, valjda treba da zna da smiri ženu. I ja bih se smirila da mi priđe lepo. Ali on voli kad ja grebem, štipam, pravim haos. Zola i ti ste male bebe za nas, i Mensur i Mina - govorila je Maja.

- Tako je Majo, otkidaš, moliš ga, kažete svašta, ideš ti za njim. Non-stop se držiš te priče da ga voliš... I non-stop to ponavljaš - pričala je Miljana.

- Ja gubim pare zbog cepanja garderobe... Doduše on je prvi počeo - poručila je Marinkovićeva.

- Šta će vam to, i tebi i njemu - savetovala ju je Kulićeva.

- Sa Čorbom je bilo drugačije. Jeste ono bilo loše, čereza pitanja, s*ks u izolaciji, ali to su sve prouzrokovali problemi sa Janjušem. Sramota me je da pogledam ljude u oči. Koga da pogledam kada izađem? Da mi kažu da sam bolesnica. Zato što me dečko dovodi do toga, niko drugi. Da li je tako, Miksi? Nešto si mi zatajila - pitala je Maja.

