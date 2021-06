PORODICI STAVLJAŠ PEČAT, A ONA ĆE SE OKRENUTI PROTIV TEBE! Đedović pokušao da OTVORI OČI Ša, reper spreman da RIZIKUJE SVE!

Marko Đedović i Nenad Aleksić Ša porazgovarali su u dvorištu daleko od ostalih cimera, a glavna tema im je bila Tara Simov.

Još ti samo fali da se ja svađam sa tobom. Vidi dokle si stigao - istakao je Đedović.

- Ja sam takav kakav sam - govorio je Ša.

- Pričam ti šta ja znam. Što se mene tiče, taj vaš odnos me više ne interesuje. Videćeš stvari kada izađeš. Jelena je pomenula jedan detalj. Napolju su svi razgovori izašli - poručio je Marko.

- Ja znam, kada izađem napolje, razgovaraću sa ljudima, da vidim gde je moja greška, što sam uvredio ljude itd. Ne pričam odnos Tare i mene, nego moji postupci. Ako sam uvredio neke ljude koje sam uvredio, ne sećam se - dodao je reper.

- Da li si svestan da će se napolju u jednom trenutku i ona okrenuti protiv tebe. Da li si svestan toga? I da ti je to onda zaista kraj. Shvataš li i da svi njeni postupci, da ih preuzimaš na sebe kada izađeš. Da li si svestan nekih stvari? Stavljaš pečat i svojima, koji nemaju veze sa takvim stvarima - pitao je Marko.

- Ne znam o čemu pričaš - rekao je Ša.

- Ozbiljni ljudi, čije ime ja ne izgovoram nekada, kada kažeš da ćeš biti uz nekoga, svesno uvlačiš porodicu u neke stvari. A porodica nisu samo mama i tata. Mnogo stvari ne znaš - pričao je Đedović.

- Ne znam koje su to stvari i šta je to. Videću kad izađem, da popričam sa njom, kako da ti objasnim, ja ništa ne znam. Samo da te pitam jednu stvar, šta sam ja toliko loše uradio, da me ljudi toliko mrze? Hajde, realno - nastavio je reper.

- Daješ legitimitet osobi koja priča najstrašnije stvari o tebi. Zamisli klip, neko plače kod mene u krevetu, da je ti ne bi j*bao u p*čku, d*pe i usta. Da lečiš komplekse jer ti se nije digao prvi put - pričao je Marko.

- Ja imam opravdanje za naš odnos, ali ostalo... - nastavio je Ša.

- Znaš i sam kakvu je školu prošla, koje ljude pominje. Kada je doteraš do zida, napravi haos, sve si ti to pričao. Onda ti je jasno šta sada radi. Ona je takva kakva jeste, narod sve vidi. Tvoja devojka priča da si manijak - poručio je Đedović.

- Znaju ljudi da nisam manijak - govorio je reper.

Kurir.rs/I.B.

