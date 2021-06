ŠA JECA NA SAV GLAS! ZAPLAKAO KAO MALO DETE ZBOG TARE! Đedovićeve reči ga pogodile do SRŽI, nije mu dobro! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Marko Đedović dugo su razgovarali o Tari Simov, a Đedović je pokušavao na sve načine da objasni reperu da ona nije za njega.

- Ona mrzi ljude, mrzi život, mrzi sebe. Imaš ljude koji kada prođu nešto pomažu drugima koji su prošli kroz to, a imaš one koji na,merno rade da drugi to osete. Ja sam radio sa takvim ljudima. Ljudi dobiju HIV, mrze što su dobili to i onda namerno prenose drugima. Ti nisi takav, ti si takav da pomažeš - govorio je Đedović.

foto: Printscreen

- Moram da se iskuliram - rekao je Ša, i počeo da lije suze i jeca na sav glas.

foto: Printscreen

- Moraš da izvučeš iz peta snagu da se otrgneš. Zamisli koliko je drugim ljudima žao, dovedu ti slamku spasa - tešio ga je Đedović, a Ša nije mogao da se zaustavi.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 BRENINA SNAJKA I IVANA ALEKSIĆ U SMELIM HALJINAMA U PROVODU! Obukle miniće, pa zapevale uz pesmu Sandrine SVEKRVE!