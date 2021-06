BIVŠE ZARATILE ZBOG MINE! Sanja i Matora urlale, Tomićeva doživela pomračenje, pa joj sasula sve u lice: ŠPIJUNIRALA ME JE! VIDEO

Mina Vrbaški ustala je kako bi izdvojila tri najzlonamernija zadrugara u Beloj kući, a onda su Sanja Stanković i Matora su ušli u konflikt zbog drugačijeg mišljenja o Mini Vrbaški.

- Ja sam ispala ovde prema 90% kuće zlonamerna, na nekima sam pogrešila, na nekim nisam. Nekad mi je žao što imam takvu crtu ovde. Prvi koji je bio zlonameran je Filip, ali sam i ja prema njemu. Imala sam nameru, kada sam mu govorila da ću da ga diskvalifikujem.Druga osoba, koja me je povredila odmah posle Filipa je bio Ša. Ša nema šta mi nisi rekao u svađi, i kada si izmislio. Treću osobu ću, ne mogu ja ni Maju da navedem, ona to okreće konstantno, dođe pa mi plače, onda drugi dan sam joj ja kriva. Ubacuje me u te rasprave bez razloga, žao mi je što imaš takvu sliku, ali ja ti kažem da nema potrebe, ali ima dosta ljudi koje sam napadala, imala sam zlu nameru, krivo mi je, imam još jednu stvar koju ću otkriti u narednom periodu, to će biti poslednja stvar koju ću otkriti, imala sam opet sa te strane loše strane, ne samo za jednu, nego za dve osobe - odbrusila je Mina.

- Sanja Stanković i Matora su ušli u konflikt zbog drugačijeg mišljenja o Mini Vrbaški.

-Sanja nije poenta da ja tebe oblatim, nego da nije ni meni, ni tebi prijatelj, toliko si ograničena kao terasa! - urlala je Matora.

- Ja znam da čemu sam sa njom! - poručila je Sanja.

- Najviše te ukanalila od svih, više od mene! Da li razumet eda ja Sanju ne pokušavam da objasnim kako su loše stvari, nego da su ti ljudi, nisam ja njima punila glavu i da ima katalog, nego su ti ljudi koji meni žele dobro, a ti ljudi koji su meni želeli dobro, meni pričaju priče, a napadali su tebe, iznose ovo, ti okrećeš ljude, ne, ne okrećem ljude! Meni Mina Vrbaški nikada nije bila prijatelj! Imam pravo da sumnjam! Uhvatila sam devojku da špijunira mene i Karića - odbrusila je Matora.

- Nemoj da lažeš! Nisam! Ti si bolesna! Ja te ni sa kim ne svađam, ti se sama svađaš - odbrusila je Sanja.

- Ako joj nisam 17 puta rekla, mi smo pričale, meni je Sanja rekla, a ne Nataši. To što sam ja komentarisala! Ti si meni to rekla - rekla je Rialda.

- Sve i da sam čula, ja nisam prenela! Ne, ne! - urlala je Sanja.

