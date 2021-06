KRISTIJAN RASKINUO SA KRISTINOM: Zadrugari ZABEZEKNUTI njegovom odlukom, pa njoj izjavio LJUBAV i POLJUBIO je pred svima! (VIDEO)

U toku je porodični sastanak, a zadrugari biraju tri najzlonamernije osobe među njima, a Kristijan Golubović raskinuo je sa Kristinom Spalević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kenan je najzlonamernija osoba, nikoga nije naveo do sada, psuje najviše u kući. Druga osoba je Jelena, ona je došla da rastavi jednu predivnu vezu, jedan predivan odnos i treba da te bude sramota. Treća osoba je Kristijan Golubović, koji nikome ništa nije dao u kući - rekao je Janjuš.

- Čorba je prva osoba, druga osoba je Mina i treća osoba je Aleksandra, imala je lošu nameru prema Maji Marinković, dok je bila afera svadbe i Janjuša - izjavila je Ana.

- Za mene je to Čorba, za neke stvari, gde je udarao nisko, tu je udarao nisko, to je to. Ša, da! I treća osoba je Nadica, možda sam se tako osetila, bila je u pravu za neke stvari, ali ne mogu da kažem to, u tim trenucima sam se osetila - rekla je Kristina.

- Znate kako, ja isto znam, ne mogu da kažem da sam zlonamerna, ali da imam pogan jezik, da, a posle toga mi bude žao. Kao juče, pa sam se pokajala zbog toga. Najzlonamernije osobe su Teodora, smatram da je generalno prema ljudima okej, ali prema meni jeste, jesi zlonamerna od kada si ušla - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću navesti Erminu, Minu i Sanju. Sanja maltretira Matoru već danima i penje joj se po živcima, nekad i po nama zbog glasa - rekao je Kenan.

- Ja ću navesti Erminu, ona je bila zlamaćeha ljubavi, Mišel, za njega su rekli da je pritajeno zlo i navešću Necu, on je bio Zoro osvetnik - rekao je Fran.

Miljana i Kristijan su se sukobili, zbog čega je došlo do njegove šale, na koju su svi urnebesno reagovali, kada je odlučio da u šali raskine sa Kristinom i objavi da je u vezi sa Kulićevom.

- Za mene je Đedović, on je odradio zlunameru, da dođeš do korpus delikta iliti priznanja od strane počinioca. Evo, ja raskidam sa Kristinom i biću sa tobom! - izjavio je Kristijan u šali i poljubio Miljanu.

- Skloni se! Ja sam tebe zavolela kao čoveka, jer sam naivna bila! Ti si iznosio izmišljotine, vređao mi porodicu - poručila je Miljana.

- Treći ispada da je Čorba, jer ispada ološ, zavodi devojke, pa ih ponižava posle - rekao je Golubović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:13 BOJANA POKAZALA KAKO SU UKRASILI SOBU ZA BEBU! Šijanova izabranica broji sitno do POROĐAJA, a jedan motiv na zidu baš DOMINIRA!