KARIĆ PROGOVORIO O TAJNAMA TARE SIMOV: Ima stvari koje nisam rekao o njoj, igra RIJALITI sa Nenadom, nije ZALJUBLJENA! ŠA POBESNEO

Stefan Karić otkrio je da je Tara Simov želela da bude sa njim, i da ga je otvoreno zavodila na jednoj žurki u Šimanovcima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Stefane, da li si ti lagao o svemu onome što ti je Tara tiho rekla? - upitao je Darko.

- Ja bih voleo da sam lagao i da sam pogrešno protumačio, vi znate da mnoge stvari vidim i čujem, ništa nisam slagao, daj Bože da sam loše protumačio! Taj klip verovatno postoji, to je bila jedna žurka, sad koja, ne znam, to je bilo oko tri, pola četiri, da bih se sredio za spavanje, to je to neko vreme, gde mogu da vrate klipove i da pogledaju baš, ja ništa ne lažem! Držao sam to u sebi, nisam mogao više, ovog dečka gledam kako se kida, ne želim da to bude razlog odustajanja od Tare, ali sam hteo da mu kažem, da bih bio čist. Sad ja sam čuo, a da li je to tačna informacija da Tara proziva mog oca, ja bih to kad tad rekao, jer sam to držao u sebi, imao sam neki teret, njega savetujem na neki način, želim mu dobro, imam to u sebi i da sam se poljubio sa njom i to bih mu rekao, samo sam izneo ono što sam rekao, da li je to bilo u pijanom stanju, ne znam, niti tražim opravdanja, ali to je bilo 100% - odgovorio je Karić.

- Stefane, da li si se poverio nekome o tome?

- U tom trenutku nisam! Nisam nikome, Jovani sam rekao i to sam sinoć izneo - rekao je Stefan.

- To se dogodilo sinoć, ali nije hteo da poteže tu temu, da ne bi bilo neprijatno, ali došlo je do nas informacija da je bila nepristojna prema osobama koje nama znače. Stefan je to i ranije hteo meni da kaže, ali zbog svih problema, nije hteo. Bile smo bliske, govorila je da su Stefan i njegov otac bili tu za nju, ali rekla je šta je rekla, pa ćemo videti - izjavila je Jovana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja verujem da je besna, ali da sam video da je Tara zaljubljena, srećna, nikada ne bih pričao takve stvari, ima stvari koje ja nisam rekao, ali koje će shvatiti kada izađe, vezane za Taru i njene postupke i vezano za sve, ali ne za mene. Samo sam hteo da video, video sam da nije zaljubljena, video sam loše gestove, komentare koje su bile u stranu, to sa strane da hoće da povraća zbog njega, ali ne bih remetio njenu sreću, mislim da ni ona odavde ne bi otišla da je srećna. Ja pričam Nenadu i savetujem ga, ali on čovek ima svoje mišljenje, tako da eto, zbog toga se ona iznervirala i zato je napala mene i mog oca, kasnije, ne znam, to nagađam. Ona nije navikla na ovakve tipove, nije navikla na pažnju i ljubav, ona je navikla da juri, nikada nisam video da je Tara bila ta koja je nekog zavodila, uvek je ona ta koja je neke pokrete pokrenula i činila, smatram da nema sreće između njih, meni je žao njega, jer živi u zabludi, mislim da Tara igra rijaliti i da nije toliko zaljubljena, da joj se Nenad svideo na početku, ali su je remetili komentari na Zadrugovizija, u nekim emisijama, poljuljalo ih je sve to - objasnio je Karić.

- Ako uzmemo u obzir to što si saznala, da li si ti, sada kada vratiš film, primetila neki vajb koji Tara ima prema Stefanu? - upitao je Darko.

- Nisam nešto posebno, osim tog naručivanja pesme i te priče okolo da su imali nešto i pre mene. Nisam obraćala pažnju, ona je nama prišla, i družili smo se i kada je počela pesma, bila je neka i slava, ona je i tada pozdravljala njega - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona nikad meni nije naručivala, nego se zbog te pesme seti mene, nikada nije išla sa namerom da naruči za mene pesmu - ubacio se Stefan.

- Meni je Stefan rekao da ima prepiske, gde oni pričaju da nisu imali ništa, Marku je rekla da je bio poljubac, Sandri da nije bilo ništa, nekom trećem da je bio s*ks - rekla je Jovana.

- Ona je uvek skakala za mene, ali kao prijatelj, ali od trenutka kada sam saznao letos da je ona pokrenula to, posumnjao sam. Smatrao sam to, nisam ništa odgovorio, nešto sam joj klimnuo glavom i izašao sam. Ja sam krenuo ka vratima i uvek se javim muzičarima i ne znam kako je ona meni krenula da priča, ali mene je sramota da ponovim šta je ona meni rekla. Nisam pogrešno protumačio 100% - objasnio je Karić.

- Ja bih samo dodao da on sumnja kako Jelena ima neki zadatak, ali za mene i za Đedovića, ne treba da sumnja, mi smo sa njim ovde 5 meseci, samo to želim da kažem. Ja sam nju poštovao, prešao sam i preko toga što je pričala da smo imali se*s, pripisao sam to njenim godinama, da se možda hvali kako je bila sa mnom, ali je ovo sad veća stvar, ja ću se na ovome zaustaviti - dodao je Karić.

- On stavlja Taru Simov ispred roditelja! - rekla je Nadica.

- Oni nemaju prava, to je moj stan, ako ja kažem nešto odavde, onda to tako treba da bude! Nemojmo pričati o porodici, to je strašno što su uradili. Mogu oni, ali mogu i ja progovorim! - besneo je Ša.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:18 U CRNOM MINIĆU I ČIZMICAMA ČUKNULA MU NOVI AUTO! Snimak Milice Todorović postao HIT na mrežama, a njoj BAŠ SVE PO VOLJI! (VIDEO)