ODNOS RIALDE I KENANA JE POLJULJAN, A SADA SE OGLASILA NJENA PORODICA: Evo šta misle da će se na kraju DESITI između njih dvoje!

Odnos Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića u poslednje vreme je veoma zategnut. Pre nekoliko dana njih dvoje su raskinuli, a tada je Rialda istakla da smatra da nema oslonac i podršku u Kenanu. Njih dvoje su juče pričali o svom odnosu, a svi čekaju da vide šta će se tu na kraju desiti i da li će njih dvoje biti zajedno do samog kraja.

foto: Printscreen

Sada se oglasila Rialdina sestra Aleksandra, koja je otkrila kako njena porodica gleda na sve ono što se dešava između pevačice i Tahirovića, a kako se čini, podržavaju je u svemu.

- Ja se nekako vodim time da će sve to na kraju biti okej, mislim da je ovo samo trenutna situacija takva. Pod pritiskom su svi oni, bliži se kraj, pa je sve to tako - kaže ona i otkriva šta misli o tome što njena sestra smatra da nema podršku od Kenana koju misli da zaslužuje:

- Mislim da je ona to sve rekla u besu, zna kakav je on, ne mislim da je bila zlonamerna, prosto, mi ih svi podržavamo, nju naravno najviše, pa kako odluče. Mislimo da će biti zajedno i izaći zajedno, pa sad kako bude. Kraj se bliži, voleli bismo da je vidimo u finalu, ali mislimo da je ona i do sada dosta postigla, čemu se nije ni sama nadala.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 SLOBA RADANOVIĆ NAKON DUŽE PAUZE ZAPEVAO NA BEOGRADSKOM SPLAVU! Pevač uzeo mikrofon u ruke i doveo atmosferu do USIJANJA! (VIDEO)