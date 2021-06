ŠA SE UPLAŠIO SUSRETA SA LJUDIMA KOJE JE VREĐAO I PLJUVAO! Đedović ga ukanalio zbog Tare, repera SVE STIGLO nakon PRIČA o Simovoj!

Marko Đedović je ustao pa odgovorio na temu Tare Simov, a Nenad Aleksić Ša je popucao po svim šavovima nakon što je saznao stvari o Tari Simov.

- Malopre smo pričali da on zna nešto o Tari što Ša ne zna. Ja sam pitao Čorbu pošto je dobar sa Ša, da li mu je rekao da je je*ao devojku pre njega. Posle toga, ušao sam kod Teodore, pa je pitao da li je upućena u to, i ona je rekla da zna sve. Počeo sam da je zapitkujem o detaljima, pa sam je uhvatio da se zaje*ala. Izneo sam detalje i prvi i drugi put. Nikome nije bilo jasno zašto Čorbu brani, a to je nešto što je Nenadu smetalo. Zezao sam je da je prošle sezone kao princeza tamo u ćošku u posteljinama, a sad se vucara po podovima paba - pričao je Đedović.

- Bilo je to i pre nego što sam bio sa Tarom, i da je bilo, ne zanima me. Ona je rekla da nije bilo. Konkretno sa njom nisam pričao na tu temu - rekao je Ša.

- Marko, jel misliš da je zbog toga Ša rekao Teodori da nikad neće biti zvezda?

- Čorba mu je smetao, i kakva je svađa bila kad je sela pored Čorbe. On ne može da istrpi priču, ako se ne priča o superlativu o Tari. On je rekao da zna za neke stvari koje su se desile između njih, ali to je mislio za poljubac u šteku - govorio je Đedović.

Nenad Aleksić Ša počinje da puca po svim šavovima zbog svega što je saznao o Tari Simov, pa je počeo da broji dane do kraja rijalitija, a Fran Pujas, kao njegov prijatelj, tu je da mu pruži podršku i da mu savet.

- Jao, još pet nedelja. Znaš šta mi je samo kad izađem, ljudi... Ne zbog ljubavi, nego koga sam sve uvredio. Ovi koji su me se odrekli, za njih me boli uvo, ali... - kukao je Ša.

- Jeste, kako god, ne treba da te se odreknu - složio se Fran.

Kurir.rs/M.M.

