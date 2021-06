ŠA JE U STANJU GOREM OD LUDILA, ZAVRŠIĆE KOBNO SA ONOM PSIHOPATOM! Đedović zgrožen reperovim ponašanjem, ponovo URNISAO Taru!

Marko Đedović je ponovo osuo paljbu po bivšoj prijateljici Tari Simov i ponovo ju je urnisao komenentarima.

- Šta se dešava sa Ša? - pitao je Darko.

- On deluje psihotično i nenormalno. Ako se za ikoga zna da ne laže ovde, to sam ja. Zadrugari misle da mu je Tara nešto stavila u kafu, ja u to ne verujem, ali sama pomisao na to ti govori da je njegovo stanje gore od ludila. Niti šta čuje, niti vidi. On i dalje veruje u budalaštine koje mu je ona pričala. Ovaj stepen zaljubljenosti nije normalan. On je siguran da ja ne lažem, ali negde misli da je Tara mene možda lagala. Ona mene ništa nije lagala. Nemoguće da ga ništa ne dotiče... Ili je stvarno lud. Meni bi mnogo bilo lakše kada bi me on uvredio, ono što bih mu ja rekao, to mu nikad niko ne bi rekao. Mislim da mu nije dobro, da nije normalan, ima sreću što mu je samo Nadica na grbači. U ovakvom stanju, sa onakvom psihopatom, imam pravo da mislim da će se odnos završiti ubistvom, samoubistvom. Vidim šta će da bude. On optužuje roditelje... Neće roditelje da vidi, a ne Sandru Rešić. Kao, traži im da daju Tari ključ od stana. Mi smo joj pomagali ovde da se ne k*rva, da se ne drogira. To je jedna stvar, a druga da daš ključ od stana. Sandra je jako povređena, ja nisam, jer znam da nećemo pričati kada izađemo - odgovorio je Đedović.

- Da li je moguće da za Ivanu kaže da nije tako fina? -pitao je Darko.

- Ja sam im pretio, rekao sam im da ne kažu ništa loše o osobi koja nije ni kriva, ni dužna. Hteo je da se dodvori Tari, da opravda njene k*rvarluke i narkomaniju - dodao je Marko.

- Ti si sa Franom blizak, da li ti se poveravao o Pauli? - pitao je Darko.

- Ne priča mi detalje više. Imaju taj neki odnos, vratilo im se to... Sto puta mi je govorio da će to trajati dok ne izađu. Mislim da će ona ipak to uraditi. Oni kad su u vezi, oni ne mogu da se razbude, ja ljubav zamišljam drugačije. Veselo, koktelčići, a ne kao da me je neko ošamutio lekovima - odgovorio je novinar, pa progovorio o ostalim parovima u kući:

- Maja i Janjuš - bolest. Stalno traže savete. Njih kao da loži haos. Ja sam Maju sinoć zamolio da se ne dešava ovo, prošla je Aleksandra, rekla neku informaciju i krenuo je haos. Maja ima suludu reakciju, ali pre toga ima neka akcija, a to je Janjuš. I tu se plašim rezultata, da li je ovo normalno? Što se Kristine i Kristijana tiče, on voli da joj baca koske, ona reaguje, nastane haos. A onda se oni posle toga ljube... - zaključio je Đedović.

