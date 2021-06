ČULA SAM DA JE KRISTIJAN VRATIO BURMU NA RUKU! Zadrugarka raskrinkala vezu Golubovića i Kristine: Ona će na kraju ostati SAMA!

Mina Vrbaški je čula da je Kristijan Golubović vratio burmu na ruku, kao i to da ona smatra da će na kraju Kristina ostati sama sa sobom.

- Tvoje prijateljstvo sa Sanjom je mnogima trn u oku. Šta to vas povezuje? - pitao je Darko.

- Iskreno, ja ne mogu da kažem da sam ja Sanju mrzela. Sigurno su moji prijatelji ljuti na mene. Ona je pričala neke stvari i napravila problem u spoljnom svetu ljudima za koje sam više vezana. Ja nisam promenila mišljenje o njoj o nekim stvarima koje sam iznela, ali jesam o tome što me je pustila da joj priđem: Ona mi nije toliko ružnih stvari rekla, nemam šta da joj prelazim ja... Smatram da je teška reč da sam izdala Matoru, ali sam je sigurno povredila i žao mi je zbog toga. Ja sam se možda nesvesno odaljila od nje, ali pustiću još 2, 3 dana da se spuste strasti. Ja Matoru mnogo volim, ona mi je pravi prijatelj. I ona je mene dosta puta povredila za stolom, ali nikad joj se ne bih svetila. Kada sam pričala ono za Sanju, to sam pričala za Matorino dobro. Ja sa Sanjom nikad ne pričam o Matoroj - istakla je Vrbaški.

- Kristina je izgubila samopouzdanje, ne šminka se, ne sređuje se. Mislim da utiča na nju to kako će njeni da reaguju. Kristijan je kontradiktoran. Filipu je pričao kada je bio sa mnom, da ako me je prihvatio kao devojku, da tako treba da bude do kraja, a ne da mi zamera prošlost, a on se sad ovako ponaša prema Kristini. Ja ovo ne podržavam, kao što nisam Taru i Ša. On sigurno nije sad prvi put prevario svoju ženu. Ali ako jedeš g, jedi ih do kraja. Ona se trudi, želi da ta veza uspe, ali mislim da će da dođe taj trenutak, da će ona doći kući kod svoje porodice i biti sama sa sobom. Čula sam da je vratio burmu na ruku. Mislim da se on u dubini duše kaje, da neće moći sebi da oprosti - zaključila je Mina.

